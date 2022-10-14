【美西自由行】美國西岸10大必去旅遊景點　自駕遊從洛杉磯玩到拉斯維加斯

▲ TOPick為大家推介美國西岸10大必去旅遊景點。

終於可以出關去旅行，相信大家都已參考【2023年請假攻略】，準備自製長假期出發去一趟悠長旅行!既然有長假期，除了去日本、韓國及泰國之外，美國西岸擁有得天獨厚的大自然景觀及絢爛的城市色彩，絕對是一個自由行的好選擇。TOPick為你推介美國西岸10大必去旅遊景點，感受當地的風土人情，出發!

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入境防疫須知

目前美國的入境規定已隨著全球疫情狀況，陸續開放給外籍人士入境旅遊。而美國官方所認證的疫苗廠牌包括：AZ、BNT、Moderna、J&J、國藥、科興等。大家需注意在前往美國境前，第二劑疫苗必須在出發前14天接種。【了解更多入境防疫資訊】

至於已接種疫苗的人士，只需提供英文版疫苗接種證明，而無需提供一天內的PCR陰性證明，未接種疫苗人士除外。雖然入境免隔離，不過美國個別州份仍有防疫規定，如入境洛杉磯前需填寫健康聲明表、入境佛羅里達州時如出現Covid-19症狀，需進行隔離且不得外出等。

另外，雖然美國目前並無強制配戴口罩的規定，但建議大家在乘坐公共交通工具人潮擁擠地方時配戴口罩，保護自身健康。

入境所需資料

一般旅客前往美國需申辦非移民簽證（即美國簽證）。大家可先在領事館網站提出申請並填妥DS-160表格【了解更多】，確定資料填妥並繳交費用後，即可預約面談時間，其後可按領事館通知領取簽證，就可在護照及簽證有效期內前往美國。

美國西岸10大旅遊景點

洛杉磯、聖地牙哥、三藩市及拉斯維加斯都是美國西岸最出名的城市，而每個城市都有其特色景點，大家可以選擇搭飛機前往或租車自駕遊一次過玩盡各大景點。

洛杉磯（Los Angeles）

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環球影城(Universal Studios Hollywood)

▲ 加州好萊塢環球影城(Universal Studios Hollywood)。(圖片來源:KKday)

加州好萊塢環球影城是電影製片廠兼主題樂園，集真實電影片場、遊樂設施及表演場地於一身，是洛杉磯必去景點之一。大家可以進入哈利波特的魔法世界進行探索、體驗金剛360度3D歷險等，更可以與動畫人物及動作英雄一起感受刺激的電影情節，體驗好萊塢最獨一無二的主題樂園。【了解更多】

地址：100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, United States

加州迪士尼樂園（Disneyland Park）

▲ 加州迪士尼樂園（Disneyland Park）。(圖片來源:Disneyland Park官網)

樂園於1955年開幕，是世界上第一個迪士尼樂園。和2001年開幕的迪士尼加州冒險樂園一樣為迪士尼度假區中兩個最主要的遊樂園區。迪士尼樂園除分為8個主題區外，亦在2019落成全新的星球大戰：銀河邊緣主題區。【了解更多】

地址：1313 Disneyland Dr, Anaheim, CA 92802, United States

迪士尼加州冒險樂園(Disney California Adventure Park)

▲ 迪士尼加州冒險樂園(Disney California Adventure Park)。(圖片來源:Disney California Adventure Park官網 )

占地35公頃，並以加州作為主題的樂園。園內設置多項加州知名地標的縮細複製品、多個主題區及刺激度較高的遊樂設施。加州迪士尼樂園和迪士尼加州冒險樂園兩座樂園分開獨立售票，若想一次體驗兩個樂園，亦可購買跨園門票，或於不同日期使用一日單園門票入場。【了解更多】

地址：1313 Disneyland Dr, Anaheim, CA 92802, United States

格里斐斯天文台(Griffith Observatory)

▲ 格里斐斯天文台(Griffith Observatory)。(圖片來源:Griffith Observatory官網)

1935年開放的格里斐斯天文台位於格里斐斯公園，是洛杉磯的地標之一，可以飽覽洛杉磯市全景。大家可參加「格里斐斯天文台私人導覽之旅」探索這個著名地標及歷史，更可用最先進的蔡司12英寸望遠鏡欣賞洛杉磯夜空美景，增進天文科學知識。【了解更多】

地址： 2800 E Observatory Rd, Los Angeles, CA 90027, United States

聖地牙哥(San Diego)

聖地牙哥野生動物園(San Diego Zoo Safari Park)

▲ 聖地牙哥野生動物園(San Diego Zoo Safari Park)。(圖片來源:San Diego Zoo Safari Park官網)

全世界規模最大的動物園之一，佔地約730公頃。園區裡棲息着800多種動物，共超過4000隻動物。大家可乘搭遊園車（ Africa Tram）近距離觀察動物，亦可自費搭乘熱氣球，從高空的角度俯瞰園區。【了解更多】

地址： 2920 Zoo Dr, San Diego, CA 92101

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三藩市/舊金山(San Francisco)

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金門大橋 (Golden Gate Bridge)

▲ 金門大橋 (Golden Gate Bridge)。(圖片來源:www.history.com官網)

1937年興建的金門大橋，曾是世界上最大的單孔吊橋，其紅色橋身是代表性地標，亦是連接舊金山灣和金門海峽。不少電影如《加州大地震》及《猩球崛起》等，都是取景自金門大橋。【了解更多】

地址：Golden Gate Bridge, San Francisco, CA, US

藝術宮(Palace of Fine Arts)

▲ 藝術宮(Palace of Fine Arts)。(圖片來源:Travel in USA官網)

於1915年為了巴拿馬「太平洋萬國博覽會」而建立，其後成為萬國博覽會的遺址，直至1962年才被德裔建築師重新設計修理。藝術宮內，羅馬式的圓型屋頂、希臘科林斯式橘紅色圓柱及浮雕藝術，充滿歷史價值值得細看。【了解更多】

地址：3301 Lyon St, San Francisco, CA 94123, US

優勝美地國家公園(Yosemite National Park)

▲ 優勝美地國家公園(Yosemite National Park)。(圖片來源: www.businessweekly.com.tw官網)

位於加州東部內華達山脈，距離三藩市約4個小時車程，是美國著名國家公園之一。公園占地747,956英畝，公園海拔從2,127至13,114英尺不等，有著迷人山谷、新娘頭紗瀑布及特色的U 型冰河谷地形等，值得大家一去探索優勝美地的自然風光。【了解更多】

地址: 9035 Village Dr,YosemiteValley,CA95389,United States

拉斯維加斯（Las Vegas）

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大峽谷(Grand Canyon National Park)

▲ 大峽谷(Grand Canyon National Park)。(圖片來源:kkday官網)

拉斯維加斯是全球最知名的賭城外，而附近的大峽谷國家公園更被譽為世界七大奇景之一。其自然奇景由科羅拉多河經過數百萬年沖蝕而成，地貌蜿蜒奇偉，景色極為壯觀，更在1979 年被聯合國教科文組織列入世界自然遺產。【了解更多】

地址:美國亞利桑那州（Google Map詳細地址）

黃石國家公園(Yellowstone National Park）

▲ 黃石國家公園(Yellowstone National Park）。(圖片來源: www.planetware.com官網)

美國第一個國家公園，位於美國的Montana、Wyoming及Idaho三州交界，面積達83萬公頃，更被《國家地理》雜誌評選為「死前必去」的景點之一。國家公園內有多個必去景點，如牽牛花池（Morning Glory Pool）、老忠實間歇泉（Old Faithful）及大稜鏡溫泉（The Grand Prismatic Spring）等，最佳的旅遊時間是六月下旬和九月上旬。【了解更多】

地址:Google Map詳細地址

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責任編緝：張懿慧