【罷工】foodpanda外賣員不滿薪金調整等問題　周末罷工下周罷接pandamart訂單

▲ 有foodpanda外賣員發起罷工。（資料圖片）

外賣平台foodpanda外賣員因持續減薪及多項工作待遇問題，於去年11月發起罷工，勞資雙方最終達成共識。事隔1年，一群外賣員不滿公司未落實改善多項措施，而改善地圖系統令外賣員的工資比以往更少，故由明日起傍晚6時起罷工至10月16日，下星期一至五亦會拒接全港所有pandamart的訂單，以要求立即停止減薪，並按實際運送距離計算工資。

一群Foodpanda外賣員發聲明表示，去年11月foodpanda承諾處理外賣員提出的15項訴求，但至今仍有多項未落實改善，其中主要的一項，就是改善地圖系統，以實際運送距離計算外賣員工資。而今年9月29日，新地圖系統出爐後，以實際運送距離計算出來的工資比以往更少，很多外賣員實際獲得的工資亦比系統所顯示的更少，「簡直是二重減薪，形同詐騙！」

聲明指，每當外賣員就有關問題作出投訴，公司均回應指是系統問題，並承諾於10月12日之前會作出調整，惟至今問題持續。聲明亦批評，所謂「調整」幾乎只調低工資而不調高，減幅起伏不定，不是以標準統一的程式計算。他們又批評，公司承諾處理的多項訴求沒有落實改善之外，再有各式各樣新問題產生，令外賣員忍無可忍，決定再發動全港性罷工，要求公司談判。

罷工行動將由於明日傍晚6時開始，至星期日全日，隨後下星期一至五亦有工業行動，拒接全港所有pandamart的訂單。若公司拒絕談判，或不符外賣員要求，將繼續進行罷工及工業行動。

他們提出10點罷工訴求，包括立即停止減薪，將薪酬上調至合理水平，按實際運送距離計算工資；外賣員有拒單、轉單的自由，不應因此而被封鎖帳號或暫停更份；增加意外保險補償金額，擴大保障範圍；等餐時間超過5分鐘應獲得補償，而在食物未完成之前，不應派單給外賣員；Pandamart訂單重量應限制在5至6公斤；公司與屋苑、管理公司、政府部門等協商，解決泊車問題，並每月支付外賣員2次違泊罰款；必需有透明公平的處理程序，才可以終止外賣員工作帳號；接受外賣員手機訊號短暫中斷時所發出的證明訂單完成的照片；改善送遞員支援服務的效率，及解決問題的能力；惡劣天氣下工作應獲額外獎金。

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責任編輯：黃悅晴