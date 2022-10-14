【猛鬼3寶】七仙羽展法力狂鞭Locker　七師傅首次拍武打戲：好玩好過癮

▲ 《猛鬼3寶》

由黄鐦執導兼編劇，凌文龍、鍾雪瑩、岑珈其、蘇致豪、許賢、林千渟、林家熙（Locker）、蘇皓兒、郭奕芯、七仙羽（七師傅）、周祉君、陳湛文及徐浩昌（肥腸）等演出港產片《猛鬼3寶》，由3個十分地道鬼故事單元組成。

其中林千渟、林家熙（Locker）、蘇皓兒、七仙羽（七師傅）、周祉君、陳湛文等人主演的單元「猛鬼商場」，就講一個只剩下幾個租戶的婚禮商場變成「死場」被收購，但有鬼小孩不願離開，於是一眾租戶決心幫助鬼小孩投胎，此時商場竟找來驅魔大師 — 七仙羽捉鬼！

▲ 七仙羽在片中大展身手。

七師傅霸氣盡現

過程中，陳湛文及Locker先後被鬼上身，與七師傅大打出手，七師傅先狂鞭陳湛文，再在商場中與Locker連翻惡鬥，追逐跑跳飛身盡出，七師傅更使出多款法寶：「對你太在符」、「龍馬精神棍」、「萬事如意鞭」等，最終七師傅打出終極絕招（戲中會揭曉絕招名稱），Locker慘被七師傅打到飛落樓梯。

而飾演捉鬼大師的七師傅，由服裝到法寶都極有氣勢，以全身黑色示人，長身黑皮褸甚為有型，未埋位時便不斷拍片影照留念。

首次拍武打戲份的她大呼好玩過癮又辛苦：「好玩好過癮，因為第一次嘛，又要翻騰跳躍，但同時非常辛苦，因為我前晚拍攝完電視節目，當日又拍攝廣告，晚上才通宵拍《猛鬼三寶》，累到不得了，非常眼瞓。」



正式拍攝時七師傅表情專業認真，非常投入，仿佛真的在捉鬼，而休息時七師傅更不介意席在地上舖垃圾袋席地而睡，「見到地上有水漬丶蟲丶蟑螂，但都不理了，因為實在太累。」雖然眼瞓，但七師傅靈力未減，見到拍攝現場有不少靈界朋友在睇拍戲：「見到2隻小鬼走來走去及100多隻鬼在圍觀。」

▲ Locker在片大被鬼上身。

Locker泰國遇靈異事件



對於與七師傅開戰，Locker表示：「本身自己都想接觸多些動作場口，這次正中了我的心意。與師傅對打這場真的幾精彩，我們都花了不少時間拍攝，因為我們在商場內要不斷追逐跳跑，又要做些parkour動作，最後我更被七師傅打到由二樓飛落一樓樓梯。」

扮演被鬼上身的Locker，指自己年幼時頗為怕鬼，就算獨留在家都會驚：「大個好一點，但有次到跟朋友到泰國旅行，真的遇到恐怖事，房內的電視機自己會開關，廁所有怪味，露台門及房門會無故打開，最終晚上我們要打落前台及向隔離房的朋友求救。」



至於演另一位商場租戶的蘇皓兒（Chloe），本身不怕鬼的她以前拍過靈探節目真人騷，每次都比拍檔大膽，所以完全不怕拍攝鬼片，「反而最深刻是與小朋友同場的戲份，她好敬業，全身塗了顏料及特技化妝扮鬼，做戲仍然非常專業，事後她更畫了紀念卡送給各位大人演員，超級sweet。」