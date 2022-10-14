【虛假文書】入境處破修例後首宗偽造出世紙案　38歲媽媽為騙額外4周產假遭判監3個月

▲ 入境處破修例後首宗偽造出世紙案，38歲媽媽為騙額外4周產假遭判監3個月。（資料圖片）

一名香港居民被控兩項使用虛假文書及一項管有虛假文書的罪名，今日（14日）在沙田裁判法院被判監禁3個月。自2020年12月11日延長法定產假4個星期的《2022年僱傭（修訂）條例》生效後，入境事務處首次破獲偽造出生證明書的案件。

入境處較早前收到一間公司的查詢，查詢其公司員工（即被告）申請產假時所遞交的出生證明書真偽。經核查後，該處發現被告所提交的出生證明書所記載的資料與該處紀錄並不相符。與被告的公司進一步了解後，該處懷疑被告篡改其初生兒子於出生證明書的出生日期，以便向其公司騙取於根據《2022年僱傭（修訂）條例》的額外4個星期的法定產假。

入境處因而對被告展開調查，調查人員及後於行動中在一住宅單位拘捕該名38歲女被告，並在其單位內檢獲一份未經改動的出生證明書副本及一份被篡改出生日期的偽造出生證明書副本。經深入調查後，被告因涉嫌使用及管有虛假文書而被落案起訴。她於較早前承認兩項使用虛假文書的控罪，並於今日在沙田裁判法院被判刑，兩項控罪各被判監禁三個月，同期執行。

入境處發言人說：「根據現行法例，任何人士如製造、行使或管有虛假文書，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為入獄14年。」

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記者：黃穎津