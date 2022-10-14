【桃色糾紛】《學是學非》火博士捲桃色糾紛　「A0天主教徒」爆被要求助自慰

▲ 事主IG圖片。

TVB節目《學是學非》中擔任專家嘉賓、人稱「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑（Jason）近日捲入桃色糾紛。一名自稱為「Zenobia」的科大女學生在社交平台上發文，指控已有女朋友的火博士要求作為「A0天主教徒」的事主為其自慰，帖文中亦附有大量事主與火博士的親密合照。

Zenobia指，她與火博士在2018年相識，二人因籌備聯校科展及HKUST Summer Institute熟絡。Zenobia又稱，當時「佢幾乎每晚會喺佢科大嘅Office張梳化攬住我一齊瞓覺」，但因其時已知道火博時有「一個同佢關係唔係幾好嘅女朋友」，而她亦「好鐘意第二個人」，故一直當火博士為「好close嘅朋友」。

直至2020年9月，Zenobia正式入讀科大後，因感情問題，首次在火博士面前大哭，當時火博士「攬住」她並說：「Y有咩好啫，我好唔過佢咩？唔好喊啦，我做你一日男朋友安慰你啦。」Zenobia描述，火博士當晚便「開始伸手入我嘅上半身，開始摸」，而她「無反抗，只係識不停喊」。

而在同月，Zenobia指火博士與其女友出現「拗撬」，火博士更向她表白：「我好愛你，但比唔到名份你，我唔想咁樣傷害你呀。愛你所以唔想傷害到你呀。」而所謂「傷害」，Zenobia則解釋，是指火博士曾要求她幫他自慰。她自稱作為一個「A0天主教徒」，當時「係真驚又乜都唔識」，事發後翌日，Zenobia更坐在聖堂「不停咁喊，覺得自己好污糟」。而至今年9月，即3星期前，火博士更要求Zenobia為她口交。

Zenobia又稱，她曾向喜歡的男生Y傾訴，而Y則建議她為保護自己，「要開始留證據」，故她亦留有火博士的精液DNA、錄音等。

科大表示，正了解及跟進網上流傳一宗牽涉該校教職員及學生的事件，並已向該學生提供適當輔導；而涉事教職員現正休假，大學已安排其他教職員接替其教學職務。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流 嚴重患者或須接受手術治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津