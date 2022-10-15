【天氣預測】熱帶風暴桑卡預料向西北偏西移動　下周初有驟雨或降溫至1字頭

▲ 熱帶風暴桑卡預料向西北偏西移動，下周初有驟雨或降溫至1字頭。（曾耀輝攝）

天文台表示，本港今日（15日）天氣大致天晴。市區最低氣溫約25度，新界再低兩三度。明日日間乾燥，最高氣溫約31度。吹和緩北至東北風，離岸風勢清勁。

受乾燥的東北季候風影響，廣東地區普遍晴朗。此外，位於呂宋以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。在昨日（14日）晚上10時，熱帶風暴桑卡集結在峴港之東南偏東約170公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向越南中部。

天文台指，一股東北季候風補充會在星期日抵達華南，預料下週初至中期本港風勢頗大，離岸吹強風，高地甚至有出現烈風的機會。位於西北太平洋的一個低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並在星期日橫過呂宋海峽，為南海東北部帶來不穩定天氣，其對本港天氣的影響仍有待觀察。

▲ （天文台圖片）

▲ （天文台圖片）

天文台預料，乾燥的東北季候風會在未來一兩日為廣東地區帶來普遍晴朗天氣，而季候風補充會在星期日抵達華南，隨後再擴展至南海北部。

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天文台展望，星期二及星期三本港或有幾陣驟雨，氣溫下降至20度或以下。根據自動分區天氣預報，下周三（19日）早上各區氣溫均急跌至低於20度，新界部分地區低見16度。

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記者：黃穎津