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【珍惜當下】南紅歷丈夫楚原離世之痛後心情漸平復　紅姐：要樂享今時今日

娛樂 10:48 2022/10/15

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資深大導演楚原於今年2月因病離世，享年87歲。楚原跟妻子南紅是圈中模範夫妻，南紅以前也曾提及，是自己主動向楚原提出訂婚，她指小時候覺得訂婚很開心，彼此戴了戒指便認定對方，於是便向楚原提出此想法。 

在楚原離世後大半年，紅姐日前精神奕奕地現身粵劇活動，不再與外界隔絕，並透露自己的近況與心情狀態。 

心情漸平復

紅姐早前不慎跌倒，暫時需以拐杖代步，經歷喪偶之痛的她，心情更是令人關注，她的心情也隨時間慢慢平復。 

她接受TVB娛樂新聞台訪問時說：「我先生唔喺度，我都瘦咗成10磅，我覺得生老病死係每個人都會有，都好似係有啲天意，佢好快就唔喺度，我同佢有54年嘅結婚關係，同埋我同佢拍拖9年，有60幾年嘅關係。」

她續稱：「佢待我非常好，起碼我哋有孫，就算咩都好啦！我哋都活到八十幾歲，能夠活到今日，我都替佢好慶幸，人總會死，將來我都係一樣。」  

她覺得最重要是要樂享今時今日、做自己喜歡的事情。 

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紅姐閒時也會與好友見面，兒子張詩樂也經常陪伴她。

問到會否到往外地旅行散一散心？紅姐稱出年將到英國旅行「以前每年都會去英國畫畫，呢3、4年都冇去。」

楚原愛南紅不追求物質

楚原6年前拿金像獎終身成就獎，便帶同太太南紅和小孫女一同上台，分享人生喜悅時，南紅在台上一直相伴。

後來楚原接受港台車淑梅訪問時，被問及為何致辭中不提太太，也沒有拖着她的手， 楚原笑言自己平衡感較差，南紅既要看顧自己，又要照顧台上的乖孫，故自己也沒多閑暇去顧及。

南紅跟楚原在60年代合作電影而結緣，夫妻走了超過半世紀，楚原依然情深義重。他表示：「我們結婚51年了，我相信緣分，愛情、婚姻、朋友都不可強求。我思想方面很浪漫，但我亦是個普通人，不拘小節，南紅也一樣。我喜歡南紅正因為她夠普通，不追求物質，多好。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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