《哈利波特》演員「海格」離世　Robbie Coltrane享年72歲

▲ Robbie Coltrane在《哈利波特》演海格。

英國傳媒報道，在《哈利波特》（Harry Potter）系列電影中飾演「海格」的蘇格蘭演員Robbie Coltrane，昨日(10月14日)在蘇格蘭一家醫院離世，終享72歲。

Robbie Coltrane於1979年開始出道，自2001年起參演8部《哈利波特》系列電影，飾演鑰匙管理員兼獵場看守人魯霸海格 (Rubeus Hagrid)，角色深入民心。

▲ 《哈利波特》

演技精湛

除《哈利波特》外，Robbie Coltrane曾參演《占士邦》系列電影，包括《新鐵金剛之金眼睛》（GoldenEye）及《新鐵金剛之黑日危機》（The World Is Not Enough），演前蘇聯KGB兼俄羅斯黑幫Valentin Dmitrovich Zukovsky，與007亦敵亦友。

另外他憑英國知名劇集《Cracker》演犯罪心理學家Dr. Eddie 'Fitz' Fitzgerald，3度在英國電視學院獎勇奪最佳男主角。

Robbie最後演出為今年元旦日於HBO播出的《Harry Potter》20周年紀念特輯，據悉他離世時家人及孩子都陪伴在側。

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