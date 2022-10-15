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【 家居意外】壓力煲蒸氣未釋放煲蓋突爆炸　女子遭滾湯嚴重灼傷　

健康 11:40 2022/10/15

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以為壓力煲内蒸汽已釋放，煲蓋無預警下突爆炸。

都市人講求效率，不少人家中廚房都會配置一個可加快食物炆燉時間的壓力煲，但記得使用時切記小心。馬來西亞便有一名女子在家用壓力煲煲湯時發生爆炸，臉及身體被滾湯嚴重灼傷；留醫多日，雖已出院，但她卻坦言內心已留下陰影，以後煮食只會用普通煲，又呼籲民眾用任何品牌的壓力鍋時都要小心。

最新影片:

據外媒報導，爆炸意外發生於一個月前，當時26歲的努娜蒂雅於正在在廚房用壓力煲煲湯，因為沒有聲音再響起，以為煲內蒸氣已經釋放完畢，正當她要打開煲蓋放入剩餘的湯料時，卻發現煲蓋蓋得很緊，即便在妹妹的幫助下，依然打不開，於是便決定多半小時後才再嘗試。惟正當她準備離開時，事故卻冷不防地發生。

就在我準備走開時，突然聽到一股蒸汽似的聲音，我以為沒有關電源，便轉身回去，就在那一刻，煲蓋突然被爆炸，滾湯爆晒出黎。

熱騰騰的湯水隨即直接灑到努娜蒂雅身上，她眼睛以下至上半身的部位均被灼傷，她即時走到廁所用冷水為傷口降溫，才與家人到診所求醫，惟醫生見事態嚴重，立即轉介她到醫院醫治，期間醫生們不斷叫她到廁所淋水。娜蒂雅說，當時雖然冷得全身發抖，皮膚卻有灼熱感，亦見到灼傷的部位冒出水泡和裂開的肉。”

身體12% 面積被灼傷

當晚醫生幫她洗傷口，隔天才動手術去掉死皮。不幸中的大幸是，努娜蒂雅被灼傷的部位不需要進行皮膚修補，但由於她灼傷面積佔全身12%，屬於二級灼傷，她亦需要住院8天接受治療。意外事故發生將近一個月後，傷口已漸漸癒合，但她每3天還得回醫院一趟，清洗灼傷傷口。

之後我會改用普通鍋來煲湯，即便需要花較長的時間。

她其後於網上分享其經歷希望大眾引以為鑑，惟她最終亦沒有透露肇事品牌，又指她至今也不清楚壓力煲出事的原因。

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根據專家意見，避免壓力煲爆炸有以下建議：

1. 壓力煲一定要加水，不能乾燒，以免食物燒焦、鍋體或電路損壞。

2. 裝豆類等易膨脹食物不超過1/2，粥類不超過1/3，水不要沒過鍋壁的2/3。

3. 正確蓋緊煲蓋之後再開始加熱，確保鍋蓋卡槽扣牢。

4. 使用前確認排氣孔沒有堵塞，不能用其他物品壓在限壓閥上。

5. 加熱結束、鍋體冷卻之前不要拿開限壓閥，更不要暴力打開鍋蓋。

6. 傳統壓力煲使用年限是8至9年，出現漏水、排氣不暢時，應及時檢修更換。

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責任編輯：羅嘉欣

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