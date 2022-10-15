【桃色糾紛】《學是學非》火博士被爆要求女學幫自慰　科大講師陳鈞傑涉現況曝光

在TVB節目《學是學非》經常任專家嘉賓、人稱「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑（Jason）被爆桃色醜聞。

一名自稱科大女學生「Zenobia」的網民，在本月13日在社交平台上發文，指控已有女朋友的火博士要求作為「A0天主教徒」的事主為其自慰，帖文中亦附有大量事主與火博士的親密合照。

「Zenobia」在個人IG詳細描述與火博士的相識經過，二人相識於2018年，雖然火博士有女朋友，但仍不時瞞着女友與Zenobia出街，甚至會在科大辦公室攬着她進睡。

▲ 《學是學非》

火博士「玩出火」

在2022年9月，火博士開始要求Zenobia用口幫他自慰，同時又做了很多言語或行為上傷害她的事，她終忍無可忍致電給火博士女朋友，火博士後來在教友面說出很多大話和誣衊Zenobia的說話。

她強調：「佢自己話自己忍唔住，要我幫佢，調返轉頭話我勾引佢？」

事件曝光至今，Zenobia的帖文成為網上熱話，其IG依然保持公開，Zenobia與「玩出火」的火博士也暫未有回覆傳媒的提問。

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科大：涉事教職員現休假

火博士任職的香港科技大學回覆傳媒表示正了解及跟進事件，並已向有關學生提供輔導。

至於火博士現況，科大指涉事教職員現正休假，也已安排其他教職員接替該教職員的職務。

火博士IG轉私人帳號

而火博士現時似乎在「潛水」，其IG帳號已轉爲私人帳號，而其Facebook專頁「火博士 Dr Jason Chan」也依然保持公開，當中最近一次更新是8月13日的一段廣告短片，有網民在其過往的Facebook帖文留言：「出火」、「咸蟲」 。

另外，火博士已封鎖了Zenobia的社交平台和WhatsApp，但Zenobia發文後：「佢上星期問我，想佢點樣補償返俾我，問我係咪要錢，我好肯定咁答佢話唔係。」她表示公開只為放下心結，重新開始。

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