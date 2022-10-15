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【星二代】 鍾鎮濤18歲女兒鍾懿英國名校升學　媽媽范姜不捨：幾乎哭昏在機上

親子 11:04 2022/10/15

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鍾鎮濤（阿B）與太太范姜的女兒鍾懿（Blythe）轉眼間已18歲，近日正式在英國升學，媽媽范姜感性發文：「從她出生後，最不敢想像的就是今天我幾乎哭昏在機上。

鍾懿終於正式在英國上學，范姜日前在其IG發文，表示已放下女兒上機離開，離愁別緒湧上心頭：

從她出生後，最不敢想像的就是今天……….放下她自已在異鄉，幾個月前已經跟自已綵排今天的情景但……….我幾乎哭昏在機上。

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B哥留言：「My girl pretty.」首次離開父母在異鄉，鍾懿也留言表示很掛念媽媽：「I miss u mama」。

鍾鎮濤夫婦早前在個人社交網站公布喜訊，分享Blythe獲英國King's College London（University of London）、University of Manchester及London Film Academy3間大學取錄，全部都是與電影有關的課程，可說盡得父親阿B的藝術才華。趁開學前范姜陪鍾懿提早到歐洲旅行，兩母女在巴黎四處觀光兼慶祝范姜生日。

King's College London於2021年泰晤士高等教育世界大學排名位列全球第35與全英第7。University of Manchester綜合學術實力出色，於2021年的QS世界大學排名及泰晤士高等教育世界大學分別排名全球第27及51，全英分別第6及第8。

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才華洋溢星二代

Blythe從小擁有表演天份，尤其在音樂方面甚有才華。她讀幼稚園參加校內歌唱比賽，當時已贏得兩個獎項，加上小時候已經常亮相阿B演唱會作獻唱，年紀輕輕已見慣大場面。

2017年阿B推出Hi-Fi碟重唱出道作《閃閃星辰》，與Blythe父女檔合唱，他曾在TOPick訪問大讚Blythe在4名子女當中音樂天份最高，但從不強迫女兒入行。如今女兒向電影方面進發，將來很大機會入行繼承父親衣缽。

除了演藝才華，Blythe遺傳父母優良基因愈大愈靚女。近期一家為她慶祝18歲生日，壽星女的招牌酒窩及甜美笑容，女大十八變。

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責任編輯：王明芳

 

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