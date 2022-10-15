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【行山好天氣】運輸署擬年底開辦荃灣至北潭涌巴士線　林世雄：鼓勵市民多用公共交通

社會 11:07 2022/10/15

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（運輸及物流局圖片）

「香港世界桌球大師賽」剛過去，令人注目的除了傅家俊精彩的表現，還有對手奧蘇利雲到山嶺跑步的趣事。運輸及物流局局長林世雄今日（15日）發表網誌，指運輸署正與巴士公司協調，於今年年底前逢週末及假日，增設由大埔及荃灣往返北潭涌的巴士服務。

現時運輸署已聯同各公共運輸服務營辦商，加強個別郊遊熱點的公共交通服務，特別在假日加強專線小巴服務，接載乘客到萬宜水庫東壩等較偏遠的郊遊熱點。

林世雄在網誌中列舉數個交通較方便的行山熱點，歡迎市民計劃郊遊之時，多選用公共交通：

  • 大欖涌水塘內的「千島湖」——到屯門乘坐港鐵巴士第K51A或K53號線、新界專線小巴第43號線；或經屯門公路轉車站乘坐九巴第252號線。

（運輸及物流局圖片）

  • 鳳凰山、大東山——到東涌乘坐大嶼山巴士第11號線、11R號線、 23號線或3M號線。

（運輸及物流局圖片）

  • 荔枝窩——到馬料水乘坐「馬料水 – 荔枝窩」街渡渡輪；到三門仔或大水坑乘坐「三門仔 - 大水坑/荔枝窩/吉澳/鴨洲」街渡渡輪；到大埔乘坐九巴第275R號線或新界專線小巴第20R號線 （在烏蛟騰下車後，沿山徑遠足前往）；或到粉嶺乘坐新界專線小巴第56K號線 （在鹿頸下車後，沿山徑遠足前往）。

（運輸及物流局圖片）

  • 萬宜水庫東壩——到北潭涌乘坐新界專線小巴第9A號線；或到西貢乘坐九巴94號巴士、新界專線小巴 第7 號或9號線往北潭涌；亦可由鑽石山出發，乘坐九巴第96R號線往北潭涌；由沙田出發，則可乘坐九巴第289R號線往北潭涌 （由北潭涌沿大網仔路、西貢萬宜路前往目的地）。

（運輸及物流局圖片）

  • 龍脊、鶴咀及石澳——到筲箕灣乘坐新巴第 9 號線。

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責任編輯：陳梓蔚

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