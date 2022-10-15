【打擊違泊】港島警區5日發2650張告票　有貨車超重6成涉危險駕駛被捕

▲ （警方提供圖片）

港島總區交通部聯同港島各警區警務人員10月10日至10月14日在區內進行代號「捷風」（AIRCHAIN）的執法行動，打擊與貨車有關的交通違例事項，包括「超重或載貨不穩」、「沒有穩妥繫上安全帶」、「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」、「違例泊車」及涉及交通燈、交通標誌及道路標記的違例事項。



行動中，警方共發出2,650張定額罰款通知書及1張傳票，並利用流動攝錄配合交通執法，於區內交通黑點重點打擊違例車輛，其間共攝錄得28輛違例貨車，當中涉及司機涉嫌違反交通標誌及駕駛時以手持方式使用流動通訊設備。同時，警方就一輛貨車發出欠妥車輛報告。此外，警方於行動中發現一輛貨車超重達6成，遂以涉嫌「危險駕駛」及「載貨超重」拘捕該名司機。



警方呼籲駕駛人士，車輛殘缺，載貨超重和載貨不穩是違法行為，並且嚴重影響其他道路使用者及行人安全。警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保市民及道路使用者的安全。駕駛人士切勿以身試法。

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責任編輯：陳梓蔚