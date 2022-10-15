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【食道癌】女子不煙不酒患食道癌　醫揭1個愛好：很多亞洲人都有

健康 13:56 2022/10/15

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長飲熱水會致癌? 醫生揭熱飲溫度需知

中國人喜歡「趁熱飲趁熱食 」，但原來這習慣卻會大大增加食道癌風險。有醫生便分享曾遇上一名確診食道癌的女患者，既沒有家族病史，又沒有煙酒不良習慣，整體生活作息大致正常，故一開始亦對女病患罹癌原因不明所以，直至後來發現她有一個生活習慣，才將謎團解開。

最新影片:

醫生陳欣湄在《健康2.0》電視節目表示，該名女患者與不少亞洲人一樣，均有「喜歡喝熱水」的習慣。而且該名女患者飲落口的水溫度更是非一般的熱，因為認為喝熱水才有殺菌的作用，對腸胃也會比較舒服，故每一口喝下的水近乎99度，為此更經常隨身帶備多種保溫瓶，確保自己每一口水喝下都是「熱的」。

陳欣湄指正常熱飲，溫度只要介乎大約40至60度間便已足夠，但許多人卻會失去控制，變成70至100度，而據病人家屬所說，病人在裝水時，總是拿著保溫瓶將熱水按下，但過程連一點溫水或冷水都不加，因此她認為食道癌或者與此習慣大有關係。

她提醒，不良飲食習慣恐讓7種癌症上身：

1.食道癌：愛趁熱吃。
2.乳癌：愛高油食物、宵夜。
3.胃癌：愛吃醃漬類食物。
4.口腔癌：煙酒不離口。
5.肺癌：維生素B群攝取不足。
6.肝癌：含糖飲料、喝酒、甜食。
7.大腸癌：菜吃太少、三餐不定時。

食道癌症狀

食道癌為本港第10號癌症殺手。據衛生署的資料，食道癌的常見症狀是吞嚥困難，較後期病人可能逐漸會由難以吞嚥固體食物，加劇到連流質食物也難以吞嚥。其他可能出現的症狀包括：

  • 嘔吐
  • 胸骨後胸部中央部位不適
  • 背部肩胛骨之間部位不適
  • 營養不良
  • 體重顯著下降

以下為高風險因素

  • 年齡增長
  • 男性較多
  • 吸煙
  • 飲酒
  • 超重和肥胖
  • 預防或減患食道癌風險的方法
  • 不要吸煙

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責任編輯：羅嘉欣

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