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【全城一叮】「英進」招浩明表演隔空對調啤牌　自小醉心魔術從不造假

娛樂 12:56 2022/10/15

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《全城一叮》節目由林盛斌、馮盈盈擔任主持，嘉賓評判為伍詠薇及蔡一傑。

昨晚（14日）播出的一集，出場陣容包括招浩明、陳乙僮、姜嘉琳、吳洛汶、黃建東及繆家慶。當中在《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的招浩明表演啤牌魔術最令人驚艷！

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「隔空」對調啤牌

浩明先叫伍姑娘從一副啤牌中抽出一張並簽上名字，之後將簽了名的啤牌對摺並要求伍姑娘咬住，浩明接著再拿出另一張啤牌完成同樣的步驟並放入自己口中，再捉著伍姑娘雙手「施法」，結果成功將自己與伍姑娘口中啤牌「隔空」對調，全場嘩然！

馮盈盈：「點解我冇份玩」

浩明之後再邀現場觀眾參與另一個魔術，成功「預言」由三位觀眾「合作」選出來的啤牌，歷時逾4分鐘的魔術表演完全沒有冷場、技驚四座兼成功晉級。伍詠薇大讚：「第一次親身參與魔術，覺得好神奇！」對表演讚嘆不已的盈盈，則撒嬌問道：「點解我冇份玩。」

表演魔術從不造假

浩明受訪時透露以前都有表演過類似魔術，這次公開演出的版本更是「舞台改良版」。

談到由於與伍姑娘表演的魔術精彩得讓人難以置信，會否擔心有人質疑造假時，擅長近距離魔術的浩明笑言不擔心：「如果係夾埋嘅話，大家係會睇得出，同埋我表演魔術從來都唔會造假，如果咁做就會喪失咗魔術本身嘅理念。」

揚言表演魔術是為了帶出歡樂的浩明，續透露決賽表演的魔術將會更誇張：「我平時練習都十分之危險，應該都好少人會選擇去學同做呢樣嘢」令人相當期待。

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自小熱愛魔術

現年35歲的招浩明自小熱愛魔術，由6歲起開始學習魔術的他，參加過不少國際大型魔術比賽並屢獲殊榮，包括《魔術城堡近景魔術奧林匹克大賽》金杯獎（當時他更是史上最年輕得獎者之一）、《國際魔術家協會年度近景魔術大賽》冠軍、《拉斯維加斯世界近景魔術大賽》銅獎及荷里活魔術城堡青年年度魔術師等，成績斐然。

問到學魔術需要具備甚麼條件？浩明說：「最緊要係耐性，好多技巧上嘅嘢要用好長時間去練習，唔係幾個鐘嘅事，講緊嘅係以月計以年計，同埋練魔術對小朋友發展都好好，可以練到表達能力同埋創意。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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