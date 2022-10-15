【霸氣新娘】前女友踩場稱懷孕要55萬分手費　新娘一句話霸氣護夫趕走情敵

▲ 前女友踩場稱懷孕，要脅55萬分手費，新娘一句話霸氣護夫趕走情敵。

結婚本應是喜慶事，但內地近日卻發生一宗婚宴鬧劇。在婚禮進行期間，新郎的前女友竟闖到現場，表示自己肚內有新郎的孩子，指責對方是「渣男」，更要脅新郎支付50萬元人民幣的分手費（約55萬港元）。其後靠新娘即場霸氣護夫，不僅令情敵離場，而新郎亦承諾會好好對待妻子。

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據內地媒體報道，一名30歲朗姓男子近日與女友舉行婚禮，準備喝交杯酒時，前女友突然出現指罵他：

渣男，你怎麼可以這樣對我？我肚子裡還有你的孩子，你憑什麼要和別人結婚，你這樣做對得起我和肚子裡的孩子嗎？

該名女子是新郎的前女友，新郎與她曾談及到婚嫁地步，但後來因未能支付女方父母要求的禮金而結不成婚。新郎其後亦透過父母安排的相親，認識了現在的女友，也就是新娘。而聽到前女友指責，新郎於是反駁：

是你家裡要求太高，要求90萬（人民幣，約98萬港元）聘金，換做誰誰都給不起，我給不起你也不肯嫁，我只能娶別人。從那一刻開始，我們已經算分手了，也沒有資格來鬧我的婚禮。

而前女友認為要價90萬元禮金，是為了感謝父母養育她到大，並指責新郎不願意支付：「你讓我太失望了」。同時又要脅新郎給50萬元人民幣的分手費，否則不會讓他順利結婚。

此時，新娘小雅出言護夫，批評是前女的父母有錯在先：「你憑什麼怪我老公？」同時又反問前女友：「試問一下，哪個男人會花90萬娶一個老婆？他現在娶我也就花10萬塊錢而已，你身上有什麼優點？憑什麼要求那麼多？」她更霸氣向前女友表示，如對方肯付30萬元，她就把新郎讓給她：

每個人都有選擇愛情的權利，作為他的妻子我覺得他的行為並沒有錯，錯的是你們，如果你不甘心，那你給我30萬，我把他讓給你。

在場賓客開始指指點點，加上新娘堅決的回應，令前女友無地自容，繼而離場。新郎事後直言，新娘的行為讓他非常感動，並承諾會好好對她：

剛開始我還以為她會生氣，會退婚，沒想到她不但沒有這樣做，反而還幫了我，所以我真的很感謝她，我發誓以後會絕對會好好的對她。

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責任編輯︰王明芳