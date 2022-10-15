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【禍從口入】 女子患乳癌大腸癌自曝愛吃3食物　醫生警告：再不節制遲早患肝癌

健康 17:39 2022/10/15

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女子3食物食不停先後患上乳癌及大腸癌。

不少人鐘情於美食，女士們更是對甜點愛不惜手，但小心禍從口入，尤其本身是癌病患者。有醫生便分享一名先後患上乳癌及大腸癌的女病患，發現她患病後仍然未有戒口，繼續對朱古力、豬肝香腸及酥餅等食物食過不停，擔心她再吃下去「遲早得肝癌」。

最新影片:

胃腸肝膽科醫師錢政弘近日於《健康2.0》指出，一名體態較豐腴的60歲婦人自7年前證實罹患乳癌第3期，經化療、定期追蹤恢復良好，但3年前又檢查出大腸癌第2期，慶幸發現得早，透過手術切除、追蹤後也沒有大礙，目前只需定期到醫院回診。

不過，錢政弘坦言表示以女病患的飲食不節制的態度，加上其本身伴隨嚴重脂肪肝，甚至有糖尿病問題，擔心很容易會再生事故。他解釋糖尿病會增加大腸癌風險30%，所以除了基因問題，生活飲食習慣亦必須多留意，但病人卻向醫生表示特別喜歡吃3種食物，第一是「夾心朱古力」、第二「豬肝香腸」、第三則是「花生夾心酥」。錢政弘聽了猛搖頭便指「這3種食物繼續吃下去，遲早會得肝癌」。

錢政弘表示，乳癌、大腸癌都和基因有關係，若父母都有大腸癌病史，罹患大腸癌的機率會比一般人多4倍。另外如果有乳癌、子宮內膜癌、甲狀腺癌或肝癌等，也會增加大腸癌風險，因為這些病症都有相同的缺陷基因，此時若飲食習慣不佳，就會造成多種癌症同時發生。錢政弘提醒，許多疾病及早發現，大多都能控制，但正確的方式還是要從生活、飲食上做改變。

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責任編輯：羅嘉欣

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