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【不正常愛情研究所】港女分享旅行豔遇　歐遊借宿與3個洋人「多人運動」

娛樂 14:23 2022/10/15

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《不正常愛情研究所》

前晚（13日）播出《不正常愛情研究所》最新一集，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集主題係「旅遊艷遇」，「有故事的人」找來曾參加過其他電視台選美的張凱莎（Belle），現身說法。

最新影片推介：河國榮專訪 

Jojo帶阿婆花露水

一開場，幾位主持先展示各自吸引異性注意的神物，Jojo的「阿婆花露水」用意是出奇制勝，有別一般女仕都用的高級香水。

Alan隨身有「女神蚊怕水」為女伴提供不時之需，相當貼心、 Susuca「攻守兼備戰衣」，胸前的拉鍊進可攻、退可守！Koba的「𥄫仔太陽鏡」型之餘顧名思義， 而Karen的「引人入勝香水」稍嫌大路。

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Karen屬「玩家」？ 

進入主題各人爆自身經歷，Karen講到18歲graduation trip同班女仔去韓國玩，到當地作人生第一次clubbing。去到舞池被一名中年oppa先攬後拖，幾經爭扎先可以甩身。被其他主持笑似「恐怖經歷」多過「艷遇」。

為了挽回面子Karen自揭「玩家」身份，她隨即爆了一個主題樂園很容易識到人的方法︰「主題樂園其實好細，如果你對某個人有興趣，你可以去某個social media search location，搵返嗰日嘅相，睇下有冇熟悉面孔。」此語一出即刻被Alan踢爆她原來一直扮乖乖女，其實是「玩家」一名。

（節目截圖）

Susuca有艷遇

接着，Susuca以艷遇集結者身份發言，她試過去美國過海關時，遭美日靚仔混血關員抄牌，更戲言不提供社交網帳號就不放行，最後以假帳號矇混過關。在上海又試過收情信內附地址，大讚上海男仔「用情最深」。那封情信保存至今，還帶上節目由Alan朗讀。

Jojo同行友人有艷事

不過講到最爆艷事，非Jojo的歐遊故事莫屬，話說有年同女性朋友到歐洲旅行，出發前用交友App識了歐洲一家人可以旅居。Jojo話去到間屋有3兄弟，當半夜起身去廁所時，赫然不見了同行女伴。事後女友人坦白，先後跟3兄弟深宵交往，可算是經典。

（節目截圖）

極品副機師

至於「有故事的人」主角Belle本身是名空姐，她的故事是在飛機上跟一名副機師發生，聽落似乎好夢寐以求。話說有趟Belle坐員工票價飛機返香港，因為機位爆滿，要坐在駕駛艙，認識同是來自香港的副機師。

之後大家透過社交平台聯絡，睇戲食飯是基本步，點知出過一次街之後，Belle就見識到戰績A0、年齡25+宅男到底有幾「出色」。首先副機話「估唔到你咁老、似師奶」同埋「食飯時你T字位出油」，該名宅男自大處在於問Belle「我冇追過女仔，而家追你係咪應該好開心呢」，堪稱極品中的極品。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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