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【博大霧】警方拘35歲男涉用他人針卡入酒吧　有夜總會違規經營逾80人遭罰款

社會 14:21 2022/10/15

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（警方提供圖片）

西九龍總區刑事部，聯同油尖警區反三合會行動組等多個部門，昨晚（14日）展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多間酒牌處所，提醒處所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，一名35歲姓鍾本地男子出示他人的電子針卡，涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕。

同一場所內，警員亦發現4名男子及1名女子，分別未能出示安心出行掃瞄紀錄、及有效疫苗通行證，年齡介乎26至32歲，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），警方向他們發出定額罰款通知書。

另外，反三合會行動組人員今日凌晨(15日）突擊搜查區內夜總會，發現1間位於油麻地彌敦道的夜總會，凌晨2時後仍違規營業。經調查後，人員拘捕一名58歲姓陳本地男子，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

在該場所內，人員亦發現41男及30女，年齡介乎18至70歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），遂向他們發出定額罰款通知書。該場所亦因違反防疫令須勒令關閉7天。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關防疫規例，現時所有被捕人現正被扣留調查。

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責任編輯：陳梓蔚

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