【男神回歸】林志穎車禍後首度過生日　自行出入銀行體重逐漸增加

林志穎於今年7月中在台灣發生車禍，留院接受手術和治療近一個月後，早前已經出院回家休養。林志穎身上多處骨折，其中包括面部有骨折情况，故一直傳出毀容消息。

經過微創手術後的林志穎再於社交平台「上水」，在太太陳若儀、3名兒子、至親們陪伴下切紅葉生日蛋糕，以靚仔樣慶祝自己的48歲！

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林志穎：不要再擔心我

林志穎上載開心慶生照，也分享自己的生日願望，「謝謝我的家人陪我一起度過生日🎂，今年出道也剛好30週年，當中不管經歷過什麼，我還是喜歡帶給大家快樂，最後祝福自己的生日願望：『不要再擔心我，大家都要健康快樂。』」

相中的大仔Kimi、雙胞胎仔仔Janson與Kyson也背向鏡頭，林志穎展現招牌酒窩，陳若儀也笑得開心！

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自行出入銀行髮型屋

一直被傳毀容、靠鼻胃管進食，林志穎曾在8月底指自己當時只剩53.7公斤，在慶生照也看得出他明顯消瘦。

他又指自己在這段時間私底下有進出銀行或髮型屋，並不需依靠輪椅，可見身體復原進度十分好。

他會睡至自然醒、進補、服食保健品、跑跑步機，經過近3個月在家靜養，目前體重是56公斤。

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