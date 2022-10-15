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【蝨患困擾】外套變蝨竇傢俱棄置未斷尾　港男陷崩潰嘆難入睡【附滅蝨方法】

健康 16:46 2022/10/15

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外套變蝨竇全屋傢俱受襲棄置未斷尾，港男陷崩潰嘆難入睡。

床蝨不但擾人，而且難以處理。一名男網民近日居住的地方便飽受蝨患入侵，無論在床上竹蓆、傢俬，甚至連衣服外套均見有蝨患及蝨卵蹤影，令他感到十分崩潰。他於是在社交平台多次苦呻自己不但夜不能眠，更已扔掉家中不少傢俱，如梳化、鞋櫃及衣櫃。其他網民更從他上載的圖片中，數到單是外套便已有25粒蝨卵，建議事主儘快尋找專業人士清理。

最新影片:

該名男網民在Facebook群組「床蝨疑問及討論區」發文，指家裡被床蝨弄至不勝其煩，不但在一件黑色背心外套上找到大大隻床蝨，更發現衣服上更黏附著數十粒蝨卵。除此之外，他又指透露竹蓆底亦不能幸免於難，指用熱水一浸，竹蓆隨即出現了5、6隻床蝨。

竹蓆是藏蚤（蝨）嘅好地方，用熱水浸咗張竹蓆，出咗5、6粒床蝨，好黐線！

為免情況繼續惡化，事主又回應網民指已用熱水浸泡多件衣服，屋企亦 「已經掉左一張梳化，一個鞋櫃，一個衣櫃，用埋千赤士」，事主又指目前已在椅腳貼上雙面膠紙，又買了多款滅蟲劑、熱風槍等，但似乎仍未能斷尾。數日後雖見到床蝨屍體，但他卻指「夜晚訓教總是覺得有野爬上來，令人好崩潰」。他又指為怕街坊受累，已將已棄置的傢俱貼上床蝨告示，避免有人誤執。

基本禮儀都識嘅，噴晒蚤（蝨）水，包到實晒，仲貼埋張紙寫住先掉嘅
 

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事件曝光後，不少網民均指事主家中患嚴重，建議他尋找滅蟲公司處理，又有人指一日事主未尋到巢穴，相信問題只會繼續。

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正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，要以下幾種辦法：

  • 吸塵器處理
  • 蒸氣噴射
  • 清洗紡織品
  • 熱力處理
  • 化學防治
  • 環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣

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