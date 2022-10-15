【公屋上樓】輪候新界公屋3年為上樓放無薪假　港媽嘆仍超額：原來無用

▲ 有港媽輪候新界公屋3年，為上樓放無薪假，但最終申請不合格。

住屋問題困擾不少港人，日前就有一名港媽在社交平台發文分享，指一家3口輪候新界區公屋3年多，為了不超出申請公屋的入息限額，而特意提前放無薪假。及至見房署主任接受審查時，卻被當場宣布不及格，令她感嘆原來放無薪假「壓低」收入是無用。

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該名港媽日前在社交平台「小紅書」發文，表示一家三口正在輪候新界區公屋，已有3年多的時間。而在最近第一次見主任前，事主一家特意放無薪假來調節入息，但見主任後仍收到通知，表明家庭月入超出3人單位約2.4萬元的入息限額，因此被判定不合格。港媽為此感到失望：

原來只看固定底薪的，提前放什麼無薪假來調節入息都沒用，沒用。

由於申請被凍結，事主表示需要在6個月至2年間調整入息，才能繼續申請。而相關帖文也引起網民熱烈留言議論：

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據房署公屋申請入息及資產限額，3人家庭每月入息限額是24,410元，而資產淨值限額為481,000元。而強制性公積金或公積金計劃下的法定供款，可於申報入息時獲得扣除。

根據《公屋申請須知》，在入息計算上，如屬每月固定金額的底薪，會以填報日前一個曆月的底薪金額計算；如屬非固定金額的底薪，則根據填報日前連續受僱期間的底薪收入總額除以該段相應受僱月數或日數平均計算，最長計算期間為6個曆月。

而已獲登記的申請，若因家庭收入及/或總資產淨值超出規定限額而被取消，日後如因家庭狀況有所改變或入息限額及/或總資產淨值限額有所調整而再次符合申請資格，房屋署可考慮恢復其申請。然而，凡要求恢復申請的人士，必須在該申請首次被取消後6個月至2年內提出，否則不予考慮。

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責任編輯︰王明芳