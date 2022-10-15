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【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】

娛樂 16:26 2022/10/15

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由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（lvana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的《飯戲攻心》累積票房約6280萬元，成香港史上最賣座港產片票房第3位，亦取代周星馳《功夫》，成為香港最賣座喜劇。

Stephy早前也曾提及《飯戲攻心》票房6,000萬便分享泳衣照，她笑言：「原來話咁快就過6,000萬，有少少想打退堂鼓，加碼想去到7,000萬才分享。」

今日是Stephy的39歲正日生日，她也率先公開數張唯美泳衣照，她在社交平台上寫道：「砸相唔好砸過生日」。 

Stephy找數派福利 

在今日（10月15日）下午，Stephy在電影派發尚未達7000萬，就率先發放自己身穿黑色連身泳衣、「中門大開」的泳照，並於IG發文： 

正所謂砸數唔好砸過年
砸相唔好砸過生日
就在我生日這天 還清債務
等我生日過後可以安靜的休息一下😌
7000萬目標依然沒變！
見post睇戲😎
多謝大家🥰

Stephy難得上載泳衣照，即惹來網民哄動，同樣有份參演《飯戲攻心》的林明禎留言：「不得了了😍monica謝洗謝洗🔥🔥」，Sunny則謂：「嘩！二嫂不得了！攪到我今日專心唔到去謝票，點算？」 

網民則留言：「泳衣相要追加到片尾彩蛋」、「身材正，果然會找數，女漢子」、「會唔會太正」、「7000萬著咩先～會唔會著大露背/deep V 去謝票先」。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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