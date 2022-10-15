香港亞洲電影節2022選映逾60部影片　精選10部亮眼推介之作

▲ 《哈勇家》

第19屆「香港亞洲電影節HKAFF」將於10月25日至11月13日舉行，大會今年搜羅逾60部亞洲猛片，涵蓋康城影展、威尼斯影展、柏林影展、釜山國際電影節、東京國際電影節等多個國際電影節作品！ 開幕及閉幕電影繼續秉承傳統，力撐本土新導演。

電影節預告日前亦新鮮出爐，以輕快音樂襯托多部電影的片段，展現出電影節的多樣性及不同影片色彩。

今年HKAFF帶來多齣亞洲好戲，既有本地創作，亦有亞洲注目大片，更特別設有庫爾德及菲律賓電影單元「日之影」及「非常鮮」。

影展總監徐匡慈介紹道：「我們希望透過選映庫爾德電影人的作品，讓大家更了解到這個沒有自己國家的種族以及他們世代的掙扎求存；而與菲律賓Cinemalaya獨立電影節合作，則希望可以為年輕的菲律賓影人提供一個舞台，讓國際影迷更認識菲律賓的電影，也促進跨地域、跨文化的合作。 」

▲ 《捍衛我名》

精心推介10部影片

此外，為支持及鼓勵亞洲新導演，HKAFF也設有「亞洲新導演獎」單元，另外還有展映台灣導演黃信堯紀錄片的焦點導演單元「動與靜」等不同的放映主題，選映電影超過60部，影展總監徐匡慈及節目策劃鄭宇成特意為影迷精挑細選，精心推介10部影片。

影展總監徐匡慈說：「我心水有庫爾德及菲律賓的影片— 《庫爾德眾聲道》是由年輕的庫爾德女性導演拍攝的一系列短片，有寫實的紀錄片、動畫，也有較抽象的影像散文，創新又風格迥異，展現了庫爾德生活和文化的不同面向，通過這些可以了解到庫爾德語地區當地的實況及電影人的苦苦掙扎。」

然後續指：「菲律賓名導拉夫狄亞茲貫徹其結合藝術及對社會不公激烈批評的風格，《菲律賓暴力故事》7小時的片長並非最震撼，影片亦借古鑑今，以前馬可斯總統到近代杜特蒂、小馬可斯極權掌政塑模出強力的政治寓言。《網欺少年窮》是來自菲律賓Cinemalaya獨立電影節年輕導演的作品，尖銳地批評了社會上傳媒流傳「假新聞」的瘋狂現象，而這發生在一個重用虛假資訊來鞏固當權者的國家。」

▲ 《荒漠殺神》

再推薦稱：「此外，印度電影《捍衛我名》也值得一看，是個在疫情背景下發生的故事，展示了印度小鎮的腐敗，現代科技帶來的危機，還有城鄉貧困人口的志向抱負，題材誇越時代，即使在任何時候也具有非常意義。還有來自哈薩克的電影《荒漠殺神》， 電影以中亞為背景，是沙治奧里昂尼意大利式西部片的重新演繹 — 以寬銀幕展示迷人的廣闊空間，惡卻在那裏滋生横行，一名鬥士挺身而出對抗身邊的社會弊端，是一個與專政鬥爭的故事。」

影展節目策劃鄭宇成的推介則包含了其他地區的亞洲電影：「台灣導演陳潔瑤的作品《哈勇家》借一場鄉長選舉，恬靜動人地講述了一個原住民家族在神靈與世俗拉扯的世界中面對的美事與壞事。」

他再表示：「另一套同樣來自台灣的影片《北將七》由導演黃信堯執導，他在十二年間拍下居住地四周的風景和生活碎片 — 夜燈下獨行的狗、湧浪中浮沉的木筏、獨自耕作的老人、吊死在漁網的魚、七彩的帆布遮篷、深夜撈的鰻魚苗…… 優美又幽默地展露對土地以及在地的人的關懷，亦是他2022年最新的紀錄片作品。」

▲ 《女影人生》

然後繼續道：「其餘三部電影來自日本、韓國及馬來西亞。《惠子的凝視》改編自真實的聽障女拳手故事，由當紅女演員岸井雪乃主演，以溫厚的16毫米菲林影像和巧妙的聲音設計，細緻刻畫惠子在生活中、擂台上的種種困惑、沮喪和堅持，三浦友和亦出演一角。」

他進一步稱：「申秀媛導演近年在南韓備受矚目，她的最新作品《女影人生》用一份修復電影工作將事業碰壁的女導演與六十年前的女導演串連起來，既關於傳承，更是韓國女電影人的切身寫照。最後，《石龜島殺人事件》是一個發生在馬來西亞荒島、墮入時間循環的復仇故事。魔幻的敘事方式為傳統民俗故事帶來變奏，糅合類型片元素和手繪動畫，詩意的景象與揮之不去的恐懼形成強烈對比，令人印象深刻。」

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