【改善睡眠】研究指被毯重量影響睡眠質素　蓋厚被增褪黑素分泌更好入睡

隨著轉季意，不少人會換厚被睡覺。瑞典一項研究指出，使用較重的被毯可增加褪黑激素分泌，可助入眠。該研究已於科學期刊《Journal of Sleep Research》上發表。

瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）的研究人員邀請了26名年輕健康男女，包含15名男性與11名女性。按照隨機和交叉的順序，進行2個階段的試驗。

在第一階段試驗中，參與者蓋上重量為自身體重12%的厚被（以60公斤的人為例，被約重7.2公斤）；第二階段參與者換成蓋上約為體重的2.4%較輕薄的被子（以60公斤的人為例，被約重1.4公斤）。研究人員收集參與者的唾液，並檢測其中褪黑素、α-澱粉酶、皮質醇等含量，以此分析被毯重量對多種激素的影響。

結果發現，在蓋較厚被毯下，參與者的唾液中的褪黑激素濃度在睡前1小時平均上升的濃度，比蓋上較輕被子的參與者明顯增加32%。

研究團隊表示，該研究首次證明，使用較重的被毯明顯有助於在睡前分泌褪黑激素。至於所觀察到的褪黑激素增加是否能治療對失眠和焦慮仍有待確定。

此外，台灣營養師余朱青早前表示，想提升睡眠品質，建議可攝取一些含有「褪黑激素」的食物，像是蕃茄、洋蔥、黃瓜、櫻桃、香蕉、燕麥、米、玉米等等；或是牛奶、芝麻、南瓜子、杏仁果、黑核桃、薑等。

她更建議8招有助睡眠：

不要做會影響睡眠的事

睡前1小時不要使用3C產品

睡前2小時也不建議做重訓等激烈運動

睡前2小時不要再進食

晚餐不要吃太飽

太晚不要喝咖啡或茶

睡前不要飲酒過量

午睡不要睡太晚

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責任編輯：羅嘉欣