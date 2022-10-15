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【MIRROR成員】有人於Mo生日應援做出惡意行為　AK：加深受害者的傷害

娛樂 17:33 2022/10/15

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MIRROR於7月28日舉行的第4場紅館演唱會時發生嚴重意外，當中舞蹈員阿Mo（李啟言）被舞台上方墜下的巨型屏幕壓傷，目前仍在伊利沙伯醫院留醫。

10月12日是阿Mo的28歲生日，一眾舞者朋友在本月11日起，於銅鑼灣為他辦一連9天的生日應援。

阿Mo的生日應援活動惹來網民討論，MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong）於今日（15日）在社交平台中也提到有惡意攪亂Mo生日應援一事，也盼大眾可多一點包容與同理心！ 

AK生日前有感 

Anson Kong將於明天（10月16日）踏入30歲， 他於個人IG上載一張天空白雲照，分享自己今年的生日願望： 

準備迎接29+1
2022本應是特別和期待的一年

可惜現在只想洗掉這一年
願一切事情從未發生

最近看見有不同聲音 更有人在Mo的生日應援做出惡意行為 不管你們的動機如何 其實咁樣係會加深受害者的傷害 旁人未必明白 經歷呢件事嘅人精神創傷會有幾大
希望大家多一點包容和同理心
用正能量去面對和看待呢件事

願望只有一個
希望能將大家的祝福 轉化成能量
幾位朋友Mo Fung Zisac早日康復

一眾生粉也留意向AK、三位受傷舞者送上祝福，「老闆，我地一齊守護支持身邊美好既人同事。一齊渡過」 、「一齊用正念祝福和祈禱」、「要集氣讓祝福轉化為能量🧡明白您心情複雜，都順祝你29+1生日快樂」、「願一切平安健康」。 

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歌迷會舉行慈善開倉 

AK的歌迷會「ansonkeverything」 未有舉行大型慶生應援，以「CARE more than what you Love」為主題，製作不同應援物並將部分收益以捐贈物資方式，撥捐到各毛孩機構，以一同傳遞AK的善心。

另外，歌迷會也在開倉期間同時收集天然酵素殺菌劑，響應環保！ 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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