【MIRROR成員】有人於Mo生日應援做出惡意行為　AK：加深受害者的傷害

MIRROR於7月28日舉行的第4場紅館演唱會時發生嚴重意外,當中舞蹈員阿Mo(李啟言)被舞台上方墜下的巨型屏幕壓傷,目前仍在伊利沙伯醫院留醫。

10月12日是阿Mo的28歲生日,一眾舞者朋友在本月11日起,於銅鑼灣為他辦一連9天的生日應援。

阿Mo的生日應援活動惹來網民討論,MIRROR副隊長江𤒹生(Anson Kong)於今日(15日)在社交平台中也提到有惡意攪亂Mo生日應援一事,也盼大眾可多一點包容與同理心!

AK生日前有感

Anson Kong將於明天(10月16日)踏入30歲, 他於個人IG上載一張天空白雲照,分享自己今年的生日願望:

準備迎接29+1

2022本應是特別和期待的一年



可惜現在只想洗掉這一年

願一切事情從未發生



最近看見有不同聲音 更有人在Mo的生日應援做出惡意行為 不管你們的動機如何 其實咁樣係會加深受害者的傷害 旁人未必明白 經歷呢件事嘅人精神創傷會有幾大

希望大家多一點包容和同理心

用正能量去面對和看待呢件事



願望只有一個

希望能將大家的祝福 轉化成能量

幾位朋友Mo Fung Zisac早日康復

一眾生粉也留意向AK、三位受傷舞者送上祝福,「老闆,我地一齊守護支持身邊美好既人同事。一齊渡過」 、「一齊用正念祝福和祈禱」、「要集氣讓祝福轉化為能量🧡明白您心情複雜,都順祝你29+1生日快樂」、「願一切平安健康」。

歌迷會舉行慈善開倉

AK的歌迷會「ansonkeverything」 未有舉行大型慶生應援,以「CARE more than what you Love」為主題,製作不同應援物並將部分收益以捐贈物資方式,撥捐到各毛孩機構,以一同傳遞AK的善心。

另外,歌迷會也在開倉期間同時收集天然酵素殺菌劑,響應環保!

