【3區污水陽性】涉葵青區荔景邨、黃大仙區沙田坳邨等　港府派10萬個快測包

▲ （黃建輝攝）

政府今日（15日）表示，環境保護署與渠務署在葵青區、離島區及黃大仙區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。因應有關區域的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及的區域：

葵青區 — 荔景邨及青逸軒

離島區 — 滿東邨

黃大仙區 — 沙田坳邨及富山邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：陳梓蔚