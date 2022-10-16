【舊日的足跡】蔣麗萍為阿Mo祈禱盼奇蹟出現　爆二姐蔣麗芸除「元秋」另有花名

▲ 蔣麗萍接受車淑梅訪問談及阿Mo、梅艷芳等。

蔣麗萍接受香港電台第一台《舊日的足跡》的訪問，分享參與義工的理念，並向李啟言 送上鼓勵，以及憶述與二姐蔣麗芸的童年點滴。

愛基金創辦人蔣麗萍成為本年度（第17屆）「愛心獎」得主。她於九年前創立了愛基金， 致力幫助內地留守兒童和香港的青少年。「愛心獎」得獎名單公佈後，她仍如常馬不停蹄地飛往加拿大開展一個半月的宣道工作。「今次我獲獎得到17萬美元獎金，我會把全部獎金分給志願團體。因為願意委身去做慈善工作的人並不多，我想鼓勵他們不要放棄。其實慈善工作更深層次的意義就是傳遞愛！」

為阿Mo祈禱

蔣麗萍由表演舞台轉到福音講台繼續發光發熱。「我們義工就是讓有需要的人明白，有人知道他的存在，有人聆聽他的艱難，讓他得到力量可以堅強的活下去。正如阿Mo李啟言，我認識李盛林牧師（李啟言父親）10多年，希望阿Mo繼續奮鬥創造奇蹟。」

她續指：「早前我連同一班有心的圈中人，包括歌者、舞者、話劇界的老中青等超過100人，一起為他祈禱。我相信如果阿Mo有機會重新站起來，讓全世界人看到，會是很奇妙的事。祈禱的過程之中，人的心會被滋潤且聯繫起來。有很多未必認識阿Mo的年輕舞者都來了，就是因為心痛。這件事的發生重燃了我們的愛。」

蔣麗萍表示曾向李盛林牧師說，遇到很大的困難也不用怕：「上天給他的不會超過他所能負擔的，正因為他是強壯的牧者，知道他能夠捱得過去，更會藉着他的家庭把愛傳到整個社會。阿Mo在多倫多教會長大，有很多人認識他。他有這樣好的父母，也有自己的夢想。我想向他說，要繼續堅強，不要放棄，將來可以出一本書，帶到全世界，用他的想法去安慰處於苦難中的人。我希望有一天我們可以一齊紮紮跳！」

▲ 蔣麗萍為阿Mo祈禱，盼他能再次站起來。

蔣麗芸被稱「政壇元秋」

蔣麗萍來自一個不平凡的家庭，父親蔣震和二姐蔣麗芸皆為人熟悉。提到被外界稱為「政壇元秋」的二姐，蔣麗萍說：「我不知道元秋是怎樣的，但二姐的性格就是有俠女精神。我讀小學時，她讀初中，當有人欺負我，她便會牽着我的手問誰欺負我，要找對方算賬！可能就是這種豪氣而得到那個綽號。」

她爆二姐蔣麗芸其實很喜歡唱歌：「當年我只有10歲，她帶我一起參加《聲寶之夜》，她沒有進入決賽，而我唱《今天不回家》則得到4盞燈。當時是第一屆比賽，得獎者是葉麗儀。我也獲得很多獎品，如冷氣機、雪櫃等，但爸爸說要把全部獎品捐出去，因為家裏已有那些東西。」

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與梅艷芳的往事

這次參賽得獎的經歷令蔣麗萍於美國大學畢業回港後即加入樂壇。她1981年透過參加麗的電視的「亞洲歌唱比賽」進入娛樂圈，並用了五年時間完成自己的夢想。1982年她由麗的轉投無綫電視，跟梅艷芳和景黛音合作拍攝電視劇《香江花月夜》而成為好朋友。

「她（梅艷芳）喜歡看西城秀樹，經常飛往日本捧場，於是找我們相伴。我們也真的自費買機票陪她去日本，大家老友鬼鬼沒有所謂。阿梅看表演時相當興奮，而我則若無其事，純粹作伴。還記得她喜歡拍劇後叫大家一起宵夜，每次也十分有義氣的搶着結賬。」

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