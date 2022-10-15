【功課壓力】功課要求「數一萬粒米」　全家總動員數通宵惹議

江西宜春一位家長日前發片爆料，指老師佈置了一份功課給孩子，內容竟是要求數一萬粒米，導致全家都要出動幫孩子一起數米，引起網民。

從影片所見，為完成該項特別任務，全家都出動和孩子一起在桌上認真數米，並用尺戰戰兢兢、幾粒幾粒地數。家長表示，不管老師會不會檢查，都會態度端正地完成。

事件引起網民熱議，大批家長覺得出如此功課實在奇怪又折磨人，沒有意義，「這是在考驗學生的思維能力，或者鍛煉忍耐力，還是培養眼力呢？」、「這是學數學的方法嗎？」、「你隨便給他一堆米，就說這是一萬粒米，我就不信老師會自己去數」。

但也有不少網民為老師抱不平，認為只是孩子和家長不會變通，「老師本意大概是百粒稱重，然後逆推萬粒米出來吧？」；有網民認為，老師應讓學生想辦法完成，發散思維，而非這麼精確一粒粒去數。

隨後老師稱，這是想讓孩子開展思維，用一些其他的辦法去完成，如數出一定數量的米，然後去量重，通過重量再計算一萬粒米的重量，就可以完成任務。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳