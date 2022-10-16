【求職陷阱】4人墮刷單員搵工陷阱　共失逾40萬元

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4人墮刷單員搵工陷阱，共失逾39萬元。

警方昨晚（15日）接獲一名28歲本地男子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別38次將約3萬元存入至對方指定的11個本地銀行户口以作平台購物之用。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

警方亦接獲一名19歲中國藉男子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別20次將約6千港元存入至對方指定的帳戶以作平台購物之用。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

另外，警方接獲一名23歲姓王男子報案，指早前回應陌生人在社交平台上發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。受害人按指示先後16次將36萬元存入至對方指定的銀行戶口及轉數快帳戶以作平台購物之用。惟其後受害人與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。案中受害人共損失36萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

警方今日（16日）接獲一名39歲姓林女子報案，指早前回應陌生人在社交平台上發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於網上社交平台點擊瀏覽推高商家名氣來賺取佣金。受害人按指示前後將約78000元存入對方指定的銀行戶口，以作平台購物之用。為獲取事主信任，騙徒初時曾向受害人發放大約2千元佣金。其後，騙徒再向受害人索取金錢，受害人懷疑受騙，遂報案。事主合共損失約76000元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐