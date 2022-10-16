【好家教】仔仔搞亂婚紗店美甲鑽石　單親媽教承擔後果：逐粒分返佢

▲ 婚紗店店主大讚單親媽好家教。

小朋友做錯事，家長是維護，還是讓他負責任？有提供義租服務的婚紗店，近日有一名單親媽帶同仔仔前往揀婚紗，不料手多多的兒子竟把店家的美甲彩色鑽石粒和閃粉拿來玩。媽媽一番道歉後，著兒子還原，最終兒子坐足2小時逐粒鑽石分類好，店主坦言十分欣賞媽媽教小朋友勇於承擔的態度。

提供義租服務的婚紗店「慧子婚紗」近日在facebook專頁「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」分享，有單親媽媽來義租婚紗，打算與兒子影二人全家幅。媽媽試身時安排兒子坐美甲枱，媽媽警告兒子乖乖坐下看電話，不要亂搞東西。

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可惜事實是事與願違，媽媽試身時聽到仔仔突然自言自語，一邊大笑，一邊背誦電影《唐伯虎點秋香》對白，

呢啲唔係紅豆！係我新發明嘅暗器霹靂雷珠！哈哈哈哈，霹靂雷珠！

當媽媽完成試身，想問仔仔意見時，突然尖叫一聲，原來小朋友將美甲的色鑽石貼落自己的臉上，還向媽媽洋洋得意地表示，這是他新發明的暗器。店主發現，白色美甲枱被染上顏料，彩色鑽石也亂掉，正當店主不知如何是好，媽媽已手起刀落打兒子屁股，然後拿濕紙巾抹閃粉，同時一直道歉。

▲ 所有美甲鑽石都被搞亂。（慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal facebook圖片）

要求兒子為錯事負責

媽媽責罵兒子搞破壞，仔仔仍心繫他的傑作「霹靂雷珠」，媽媽要求兒子一是賠錢，一是把鑽石逐粒分好。原來仔仔剛才在其他商店也打爛了產品，賠錢後已沒有餘額。媽媽於是要求兒子坐下來分好鑽石，並向店主尷尬苦笑，

真係唔好意思阻妳。但錯就要負責！佢頭先去$12店又係打爛人啲嘢，激死，我唔會縱㗎，做錯事一定要負責，整爛嘢就賠錢啦！

最終男孩坐足2小時分類好鑽石和清潔，店主表示，十分欣賞這類家長，教小朋友勇於承擔，而不是用「他只是個孩子」來做藉口，要全世界圍住自己小朋友轉。

帖文引來熱論，不少網民都讚媽媽的做法很好，寧願教好他也不用錢去解決，是好家教，另有網民亦欣賞店主願意花時間，給予孩子一個改正的機會。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳