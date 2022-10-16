【秋颱納沙】熱帶氣旋納沙明日升呢颱風　天文台今晚考慮發出一號戒備信號

▲ (林宇翔攝)

天文台今日（16日）表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋納沙會在今日下午進入南海東北部。同時，一股強烈東北季候風補充亦會抵達華南。預料未來數天香港主要受東北季候風影響。而納沙會與香港保持超過400公里的距離，對香港的直接威脅不大。本港本週初至中期風勢頗大，天文台屆時會按情況發出強烈季候風信號，本港離岸會吹偏北強風，高地風力可能達到烈風程度。星期二（10月18日）至星期四（10月20日）天氣亦較涼，氣溫會下降至19度左右，市民請留意天氣變化。天文台會密切監察強烈季候風及納沙的發展。

天文台指，熱帶風暴納沙已增強為強烈熱帶風暴，在今日上午10時，納沙集結在東沙之東南偏東約470公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，橫過呂宋海峽。

天文台預測今日本港地區部分時間有陽光及乾燥。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地吹強風。展望未來數天風勢頗大。明日短暫時間有陽光及乾燥。星期二至星期四天氣較涼，市區氣溫下降至19度左右。

天文台指，熱帶氣旋納沙今早進入南海東北部，此外，一股東北季候風補充抵達華南。按照最新預測路徑，納沙會在明日（17日）靠近廣東沿岸，與香港的距離約為400公里左右，較先前預測更為接近珠江口一帶，而強度亦較先前預測強，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。

受東北季候風及納沙的共同影響，未來兩日本港風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到烈風程度。進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。星期二（10月18日）至星期三（10月19日）天氣較涼，市區氣溫會下降至19度左右，新界再低幾度。天文台會密切監察納沙的發展。

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責任編輯：余思嵐