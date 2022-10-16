【風暴消息】一號戒備信號生效料維持至明早5時　天文台料明日風勢增強或改發3號波

▲ (林宇翔攝)

颱風納沙迫近本港，天文台今日（16日）預料，納沙會在明日（17日）靠近廣東沿岸，與香港的距離約為400公里左右，較先前預測更為接近珠江口一帶。天文台指，納沙會與香港保持超過400公里的距離，對香港的直接威脅不大。本港本週初至中期風勢頗大，星期二（10月18日）至星期四（10月20日）天氣亦較涼，氣溫會下降至19度左右，其中打鼓嶺最低更只得15度；而石崗、流浮山亦只得16度。

【21:20】

一號戒備信號在下午9時20分發出，天文台指，熱帶氣旋納沙在香港約800公里內，可能影響本港。天文台提醒，市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

按天文台預測，納沙將在今晚至明早（10月17日）逐漸靠近華南沿岸，在納沙及東北季候風共同影響下，本港離岸及高地會間中吹強風，一號戒備信號會在明早5時前維持。預料明日風勢逐漸增強，天文台會視乎本港風力變化考慮改發三號強風信號。市民請在明早出門前留意最新天氣消息。

▲ （天文台圖片）

【18:58】

在下午7時，颱風納沙集結在東沙之東南偏東約260公里，預料向西或西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

【18:54】

天文台科學主任張冰表示，預料明日（17日）納沙與香港的最近距離約為400公里左右，明晚較接近珠江口，納沙會變成強颱風視乎海水溫度會否提供更多的能量。詳情即看【下一頁】

【16:38】

強烈熱帶風暴納沙已增強為颱風。在下午4時，納沙集結在東沙之東南偏東約310公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

▲ 強烈熱帶風暴納沙已增強為颱風。

【13:15】

天文台指，熱帶氣旋納沙今早進入南海東北部，此外，一股東北季候風補充抵達華南。按照最新預測路徑，納沙會在明日（17日）靠近廣東沿岸，與香港的距離約為400公里左右，較先前預測更為接近珠江口一帶，而強度亦較先前預測強，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。

受東北季候風及納沙的共同影響，未來兩日本港風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到烈風程度。進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。星期二（10月18日）至星期三（10月19日）天氣較涼，市區氣溫會下降至19度左右，新界再低幾度。天文台會密切監察納沙的發展。

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責任編輯：TOPick港聞組