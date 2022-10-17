【風暴消息】納沙今日日間最接近本港　中午11時半前改發3號波【不斷更新】

▲ (林宇翔攝)

颱風納沙迫近本港，天文台預料，納沙會在今日（17日）靠近廣東沿岸，與香港的距離約為400公里左右，較先前預測更為接近珠江口一帶。天文台會在上午11時30分或以前改發3號強風信號。

天文台指，納沙會與香港保持超過400公里的距離，對香港的直接威脅不大。本港本週初至中期風勢頗大，星期二（10月18日）至星期四（10月20日）天氣亦較涼，氣溫會下降至19度左右，其中打鼓嶺最低更只得15度；而石崗、流浮山亦只得16度。

【09:45】

按照現時預測路徑，納沙會在今日日間最接近本港，在納沙及東北季候風共同影響下，預料本港普遍風力會在日間逐漸增強，天文台會在上午11時30分或以前改發3號強風信號。

【06:00】

一號戒備信號仍然生效。天文台指一號波會在10時前維持。按預測路徑，納沙今日日間最接近本港，在納沙及東北季候風共同影響下，預料本港普遍風力會在日間逐漸增強。天文台會視乎本港風力變化，考慮改發三號強風信號。

▲ （天文台圖片）

天文台科學主任昨日張冰表示，預料納沙與香港的最近距離約為400公里左右，今晚較接近珠江口，納沙會變成強颱風視乎海水溫度會否提供更多的能量。詳情即看【下一頁】

▲ 強烈熱帶風暴納沙已增強為颱風。

受東北季候風及納沙的共同影響，未來兩日本港風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到烈風程度。進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。星期二（10月18日）至星期三（10月19日）天氣較涼，市區氣溫會下降至19度左右，新界再低幾度。天文台會密切監察納沙的發展。

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責任編輯：TOPick港聞組