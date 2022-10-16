【全城一叮】黃建東參加才藝比賽被批與新人爭出鏡　無奈解釋今年幾乎零演出機會

▲ 黃建東參加《全城一叮》被批與新人爭出鏡機會。

TVB藝員黃建東前日（10月14日）在才藝比拼節目《全城一叮》，表演自彈自唱兼rap歌，演出獲評判及主持一致好評，成功晉級決賽。

不過，黃建東的演出引來網民兩極聲音，有人讚其表演有水準，有人認為他與新人爭出鏡機會：「黃建東咁出名仲上呢個節目爭飯食」、「41歲人.... 仲同啲新人爭出鏡～」。

▲ 黃建東在《全城一叮》表演自彈自唱兼rap歌。

【痞子殿下】黃建東分飾真假國師 連死兩次首試「針斃屍體妝」瞓棺材

黃建東發長文分享參加比賽的感受，並以為自己平反。對於被批與新人爭飯食，他解釋今年播出、有份參演的劇集《金宵大廈2》及《痞子殿下》，其實已經是去年拍攝，並透露今年拍攝的劇集只是客串演出：

2022年黃建東嘅成績表上面有<金宵大廈2>嘅茂李安同埋<痞子殿下>嘅真假國師，係咪睇落都好似OK？但係呢啲都係舊年拍落。今年我拍嘅所有劇集都只係客串幾場，亦未有主持過綜藝或資訊節目。難得有呢個比賽機會可以自己報名參加，你係我的話，你會唔會參加？

對演藝滿腔熱誠

他續指，參加比賽壓力甚大，以往在不同節目中曾展現過才藝演出，「難得今次有個專攻才藝表演嘅比賽，我應該show啲乜？一路度咗好耐，諗過講疫情、講民生、講減肥等topic，但都唔係好work，最後決定由自身出發，將我呢一刻當下嘅感覺表達出來。」

黃建東自認對演藝仍然有好大團火：

究竟入咗行11年呢一刻我想講一個咩訊息？想呈現一個咩黃建東呢？一個字：「火」。黃建東對演藝仍然有好大團火，仲係燒得好旺嗰隻。Fire係我個theme。騎呢搞笑核突反串嘅我大家見得多，我想俾大家見到一個認真表演嘅黃建東，不是只靠 gimmick同noise而活的藝人。一個創作、紥實的我。我知道鋼琴係我好想用嘅夥伴，因為由小學三年班開始學琴到而家，每一次彈琴同作曲我都覺得好釋放到自己，所以我知道我好想用琴。另外二次創作佔我演藝生涯相當重要嘅一環，所以我想用 “What Time Is It?”條片嘅idea作 opening，即係裏面大家都喜歡嘅一句：Yum cha with goo ma，將佢譜上 melody 自彈自唱一首簡單嘅小曲，再帶出我裏面嘅 dream同 fire。 感恩公司提供呢個平台俾我哋去展現自己嘅能力，入咗決賽會面對更大的挑戰，要重新度一個更精彩、更有趣同埋唔會俾人叮走嘅演出。好多謝大家嘅鼓勵同支持，決賽見！😘❤️🙇🏻‍♂️🙏🏼🔥

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憑二次創作彈起

黃建東於2011年參加《香港先生選舉》入行，當年已獲得「演藝潛能大獎」。2016年拍攝二次創作日本洗腦歌《PPAP》，玩廣東粗口諧音而人氣急升，至今累積251點擊瀏覽。

其後於2019年惡搞陳偉霆為CHANEL拍攝腕表廣告「What time is it?」；今年3月拍片扮速遞員在後樓梯食飯盒，兼扮外傭姐姐抽水道出打工仔心聲，再次引起熱話。

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