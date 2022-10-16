【考試失手】小六女生數學考試86分怕被鬧　撰求情字條說道理媽媽哭笑不得

考試成績不理想，或是沒達到父母的預期，卻被學校要求家長簽名，學生都不敢拿成績單給父母，但「醜婦終須見家翁」，通常都會做好心理準備捱罵，不過台灣一名小六女生就想了一個好方法，就是撰寫求情字條，令媽媽嬲唔落之餘，更哭笑不得！

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這個媽媽收到女兒的求情信後，在Facebook「爆廢公社公開版」PO文分享，她表示日前下班回家時，在桌上發現了小六女兒的聯絡簿和數學考卷，女兒考獲了86分，成績不算太差，但仍然怕媽媽責罵。媽媽拿起來仔細一看，發現考卷右上角的「落點分析」中寫著，考100分的有1人，99至90分有9人，89至80分有5人，79至70分有8人，69至60分5人，60分不及格1人，只見紙條上先是大大地寫了一句「←這裡要簽名」，然後就開始說道理，求情說：

不要生氣，分數永遠不是問題，不要讓分數阻擋我往前的路。

媽媽即時不生氣之餘，更哭笑不得，她留言表示:

雖然平常她並不會因為小孩考試考砸了，就處罰他們，最多也只是碎唸一下而已，但她萬萬沒想到，女兒這一次竟然會覺得自己考不好，怕她生氣而塞了一張紙條在聯絡簿裡。

網友大讚女兒很可愛，而且說話很有道理，就如香港的廣告一樣「求學不是求分數」。

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責任編輯︰王明芳