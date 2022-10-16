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【復常之路】上月機場客運量52.5萬人次升一倍三　機管局：與業界為航空交通復蘇作好準備

社會 11:34 2022/10/16

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香港國際機場客運量於 9 月份持續增長。(資料圖片)

機場管理局今天（16日）公布香港國際機場9月的航空交通量，機場客運量達52.5萬人次，比去年同期大幅上升132.7%，貨運量和飛機起降量則分別為34.1萬公噸及11,665架次，與去年同期比較下跌25.0%及16.3%。機管局表示，與業界為航空交通復蘇作好準備。

客運量飆升明顯受惠於香港政府逐步放寬入境旅客的檢疫要求，香港居民及訪港旅客人數因而上升，帶動客運量增長，當中往來東南亞的旅客量升幅最為顯著。貨運量和飛機起降量錄得顯著跌幅，機管局表示，全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢持續緊張，加上全球供應鏈受阻，均對貨運量造成影響。出口及進口貨運量分別較去年同月下降30%及25%，往來北美及歐洲主要貿易地區的貨運量錄得最明顯跌幅。

今年首9個月，機場處理旅客量220萬人次，較去年同期上升139.5%；同期的貨運量及飛機起降量則分別較去年同期下跌12.9%及4.7%，最新達至310萬公噸及96,685架次。過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別同比增加123.7%及1.8%，達至270萬人次及140 ,065架次，貨運量則較去年同期下跌6.7%，達至460萬公噸。

機管局在政府公布調整檢疫安排後，與業界為航空交通復蘇作好準備，該局機場運行執行總監張李佳蕙表示，機管局與業務夥伴保持密切聯繫，以確保準備就緒，處理預期增加的客運量。她表示，機管局一直致力確保機場的衞生及安全，例如在登機過程採用生物特徵等無接觸式技術，以及引入清潔機械人。隨着客運大樓多項設施提升，旅客亦可期待享受更佳的嶄新機場體驗。機管局繼續對機場的長遠發展及航空交通量增長充滿信心。

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責任編輯：余思嵐

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