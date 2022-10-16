【重建發展】市建局盛德街項目試行預先批地順利　考慮應用九龍城深水埗以至油旺區重建項目

▲ 市建局在盛德街試行「預先批地」，精簡程序的試點項目，推展過程順利。(資料圖片)

市建局團隊將檢視在盛德街項目的執行情況，考慮在日後推行九龍城、深水埗以至在油旺區的大型重建項目時應用「預先批地」的概念，即當項目內剩下較少並已有搬遷安排的佔用人，便會因應招標計劃，提早向政府申請預先批出地契文件，對已平整的範圍提早施工，減少整個地盤因少數樓宇有待清場而閒置的時間。

市區重建局行政總監韋志成今日（16日）撰寫網誌，指於大角咀橡樹街項目試行「預先招標」模式，在清場的較後階段便籌備展開項目招標的工作，項目因而提早了約一年時間完成招標，覓得合作發展商提早接手項目，預早進行項目的詳細設計和擬備相關圖則，提交予政府部門審批。若項目內仍有少數未能按時遷出的個案，市建局在完成招標後亦不能為有關地盤提交批地申請，相關工程也不能展開，未算完全達致加快施工的目標。

然而，在涉及較大規模項目的情況，要待完全清場才能批地的做法，將令地盤範圍內大部份已經清場和平整的土地，因等待批出地契而需要閒置，以致建造地庫、地基以及鋪設基建設施等一連串複雜的工程，都需要順延，拖慢重建項目的進度。

因此市建局和政府正就「預先批地」這個概念，制定相關的執行框架，包括審批地契條款、仍被佔用樓宇的管理安排、佔用人的處理等工作範疇，作仔細研究。我們亦特意揀選盛德街項目作為「預先批地」的試點，希望吸取經驗，作為未來優化重建項目批地程序的參考。盛德街項目規模適中，涉及30幢樓宇，目前只有3幢樓宇內仍有少數佔用人居住，可以分階段為已清場和平整的土地，開始建築工程，減少整個地盤因為少數樓宇有待清場而閒置的時間，提升效率。

他又稱，未來數年，市建局業務綱領內尚有多個大型項目踏入收購期，透過「預先批地」，市建局不需要待整個項目完成清場，已能獲地政總署提早批出項目的地契，繼而推出招標，有助資金提早「回籠」，補充財政儲備，以應付龐大的收購支出。

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責任編輯：余思嵐