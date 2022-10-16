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【王室風波】英王憂哈里新書抨擊愛妻　傳查理斯考慮禁出席加冕典禮

親子 12:25 2022/10/16

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查理斯考慮禁止哈1出席加冕典禮。

英國白金漢宮近日宣布，國王查理斯三世的加冕儀式將於2023年5月6日舉行，而當日正時哈里與梅根兒子的4歲生日，惟哈利夫婦與王室關係仍緊張，有指查理斯三世仍在考慮是否讓哈里參加加冕儀式，有消息人士爆料，國王將以「哈里的表現」，即其將推出的新書內容來決定。

英王查理斯三世的加冕儀式將於2023年5月6日在西敏寺舉行，儀式上查理斯三世與卡米拉王后將會同時獲得加冕，查理斯三世會受王權寶球、加冕戒指、君主權杖以及王冠。

查理斯三世十分維護妻子卡米拉。（facebook圖片）

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加冕儀式與阿奇生日同日

加冕日期確定後引起外界討論，因為當日正是哈里王子與梅根的長子阿奇的4歲生日，查理斯三世的加冕勢必會搶走孫子的風頭，恐將引發哈里夫婦的不滿，因為此舉很有可能被他們認為是英國王室的「挑釁行為」。

另有消息指，查理斯三世仍在考慮是否讓哈利參加加冕儀式，而能否出席將取決於「他自己的選擇」，如果哈里在即將出版的自傳回憶錄中攻擊卡米拉，查理斯就會禁止哈利參加他的儀式。消息人士指，這位新君主「非常保護」他的第二任妻子，無論查理斯如何遭受哈利攻擊，他都可承受，

但如果哈里強迫他做出選擇，在書中抨擊卡米拉，我毫不懷疑地認為查理斯會選擇卡米拉。

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自從哈里王子卸下高級王室成員身分後，夫妻兩人與王室的關係極度緊繃。有另一名知情人士透露，哈里和梅根目前在儀式的暫定名單上，國王在給他們一個選擇的機會，「要不是被邀請，就是被排除在外。」

美國《Page Six》雜誌在去年報道，哈里撰寫的新書將於今年問世，而這本回憶錄中亦提及，「他與王室的關係非常緊張。」惟原定11月推出的新書，傳出時程延宕，王室傳記作家鮑爾（Tom Bower）更說，查理斯和王室家族都形容這本書就像一枚「定時炸彈」，令人非常緊張。

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責任編輯︰王明芳

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