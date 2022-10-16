【明日戰記】謝君豪張文傑謝票宣揚環保　送出「金魚缸」盼大家愛惜地球

▲ 謝君豪（右）及張文傑（左）出席「《明日戰記》x環保團體綠惜地球」特別場。

由古天樂總監製及領銜主演電影的《明日戰記》上映第八週，累積票房已衝破7,200萬港元，電影宣傳步伐亦未停下，先是電影公司租下位於尖沙咀天星碼頭的超搶眼巨型屏幕，播放前傳動畫宣傳片段。

周末輪到謝君豪以及張文傑接力謝票感謝影迷鼎力支持，又於「《明日戰記》x環保團體綠惜地球」的特別場中送上紀念禮物。

為環保出力

之前導演吳炫輝跟環保團體綠惜地球董事梁榮武先生聯合舉辦網上論壇，詳談《明日戰記》中的世界觀，還有跟現今世代氣候的相關之處，昨天輪到謝君豪和張文傑就來到「《明日戰記》x環保團體綠惜地球」特別場次謝票。

早前電影公司網上發布一段電影刪剪片段，當中君豪飾演的蒼松博士慨嘆人類整病了地球後，只是起了一大堆「金魚缸」（戲中的大型溫室-天幕）來困住自己，所以於昨天的特別場次中，跟梁榮武先生交換紀念品時，君豪及張文傑送出金魚缸予對方，提醒大家要愛惜地球，做好自身環保工作。

當問到謝君豪和張文傑平時會做甚麼環保工作時，謝君豪先表示：「可先從基本生活開始入手，較容易的便是減少開冷氣，快將要冬天大家都不會開冷氣，夏天就可以減少開。而且冷氣會令人身體產生較多病痛，少開冷氣、對身體好點、愛護地球。」

▲ 張文傑（左）、謝君豪（右）。

感謝觀眾支持

另外，張文傑就講到：「我會減少用膠袋，外出買餸和其他物件都會自備購物袋，可以跟大家分享一個好方法，因為我很喜歡購物，所以會買一個好靚的環保袋帶出街，的確是個不錯的方法。」

最後講到《明日戰記》已衝破7,200萬，謝君豪相當感謝大家鼎力支持，他說：「心情當然開心，首先未試過，而且香港票房可以達到這個數字是一個強心針，希望香港電影以後繼續努力，多謝大家支持，我們會繼續努力。」

張文傑同樣表示：「除這是支強心針外，未來的香港電影仍是相當需要大家支持，希望觀眾可以多多給予反饋。」

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