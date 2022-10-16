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【放寬防疫】有兒童因未打針被拒參與校園活動　議員倡容許用快測或核酸代替接種要求

社會 13:00 2022/10/16

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(資料圖片)

疫苗通行證涵蓋年齡已降至5歲，5至11歲兒童必須至少接種1劑新冠疫苗，才能進入食肆及體育場館等指明處所。立法會議員江玉歡表示，疫苗通行證應有其功能適應範圍，建議當局以替代方案取代5至11歲的疫苗通行證，例如考慮容許兒童和青少年以快速測試或核酸檢測代替接種要求等，期望港府平衡措施。

江玉歡在社文平台指，在疫苗通行證推行以來，坊間多有不同反響，有部分聲音表示支持港府措施，並對疫情早日結束表達期待；同時也有部分市民表示出於自身身體狀況的判斷，亦或是對於自家孩童或長者身體狀況的謹慎態度，選擇沒有接種疫苗，甚至有聲音將問題上升至「不打疫苗就是不支持政府」層面。這種誤解缺少了具體問題具體分析的思考方式，認為這一個誤解既危險又低效，沒有將基層市民的福祉放在首位。

她稱，現行疫苗通行證根據法例將於12月底失效，距今仍有整整78天，有家長訴苦家中兒童因未接種疫苗而被拒絕參與校園活動，可見現行措施不僅令家長承受巨大壓力，更限制了一些兒童的正常生活，希望當局儘快以實際行動回應市民的切身憂慮，從防疫大局出發，檢視現行政策對於社會公眾的影響。

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責任編輯：余思嵐

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