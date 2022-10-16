【食肆鼠患】老鼠闖餐廳放題狂啃滷水鴨　網民大驚：食得好招積

▲ 老鼠闖餐廳放題狂啃滷水鴨。

食肆發現鼠蹤，令人擔憂食物衛生問題。有本港網民近日上載一段影片，只見一隻老鼠在店內的開放式廚房，張揚地啃食鴨髀，拍片者和同行者都感到驚嚇，大呼「咁都得嘅」。

有網民在10月14日於facebook群組「大埔 Tai Po」上載影片，並寫著「食得好招積」。從影片可見，廚房燒臘枱放了一盆滷水鴨，有一隻老鼠竟公然在枱上直接開餐，爬過盆上4隻鴨身，然後不斷啃食其中一隻滷水鴨，其中一隻鴨髀更被啃至見骨。

最新影片：

當時廚房未見有職工，任由老鼠啃大餐。其後疑似有人走入廚房，老鼠隨即逃走。不過影片未有交代何時拍攝、事發地點和涉事食肆。

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網民紛紛留言要求開名及舉報，亦有人笑言，這是老鼠的「燒鴨放題」，有人則揶揄「間舖主食係老鼠，鴨係飼料」，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣