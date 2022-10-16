【澳門天氣】氣象局：一號風球生效　明日凌晨至早上發出三號風球機會偏高

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澳門氣象局今日（16日）於下午2時發出一號風球，明日凌晨至早上發出三號風球的機會偏高。位於南海北部的強烈熱帶風暴「納沙」將逐漸增強，未來一兩日向偏西方向移動，隨後受一股較強東北季風影響，逐漸轉向西南方向移動，在澳門以南約450公里範圍內掠過，橫過南海中部，大致趨向海南島至越南中部一帶。

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澳門氣象局今日（16日）表示，位於南海北部的熱帶氣旋「納沙」正逐漸增強，今午將進入澳門800公里範圍，屆時將發出一號風球。預料「納沙」會向西至西南移動，橫過南海中部，在澳門以南約450公里範圍內掠過，大致趨向海南島至越南中部。在「納沙」及東北季風的共同影響下， 17-19日風勢較強，風力達6至7級及有陣風，有幾陣驟雨及氣溫逐漸下降，週三最低氣溫約為17度。

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責任編輯：余思嵐