【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】

▲ 陳庭欣家中玩瑜伽，意外令巨型客廳曝光。

前港姐陳庭欣（Toby）自與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活愈來愈富貴。2020年底開始進駐月租10萬元的沙田九肚山洋房，與男友築愛巢，Toby不時在社交平台分享日常生活照，豪宅內部環境不時曝光，成為網民討論焦點。

昨日（10月15日）Toby晒出一張在家中做瑜伽的相片，自認不喜愛做瑜伽，但仍然堅持每周做一次，而且每次一小時：

堅持✊其實我唔係太「好」做yoga， 但係我都堅持每星期1次，1小時，克服佢💪🏻

相中見她以手撐起整個人，雙腳凌空，擺出高難度動作，非常厲害。不過網民卻放錯重點，將焦點放在身後的巨型客廳上。

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巨型客廳曝光

從相中見到客廳空間十分寬敞，放了三張瑜伽墊依然空間十足。靠牆設有樓梯通往上層，客廳裝潢簡約，僅選用木造傢俱，盡顯生活品味；亦擺放綠色植物，令氣氛清幽舒適。

愛巢位於九肚山澐灃一幢約3003呎洋房，據悉該以月租10萬元租住，屬4房間隔，設有400平方呎花園、特大車庫、逾630平方呎天台，設施充足。

她在自家YouTube Channel「Animore TV 動物踩過界」，已曾把家中大浴室、天台以及客廳曝光。去年Toby慶祝34歲生日，在社交平台分享慶生照已令豪宅的廚房及飯廳展現大眾眼前。

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公屋搬入豪宅

現年35歲的Toby畢業於曼徹斯特大學，修讀環境學系學士課程。入娛樂圈前，曾為伯樂（Bó Lè Associates）香港分公司的研究員，負責收集資料協助公司處理獵頭工作。至2010年參加香港小姐並奪冠，順理成章入行成為TVB藝員。

因為Toby曾與家人同住九龍灣啟晴邨，故曾被稱「公屋港姐」，不過入行後生活質素愈來愈高的她，2020年底更搬到九肚山豪宅。

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10億身家男友桃花旺

Toby於2018年6月認與Benny相戀，拍拖數年多次傳出婚訊消息。不過Benny一向桃花旺，2020年底，突然爆出疑被「閨密」搶男友，同一時間又爆出醫學美容公司CEO方潔盈（Jathy），曾與Benny有一段情，更傳出女方疑懷孕想逼男方「食死貓」。

不過陳庭欣極相信男友不會出軌，而有傳Benny為了哄回女友，曾送上位於黃大仙現崇山價值逾千萬的單位，又在社交平台放與Toby及愛犬的合照「放閃」。

▲ 男友為10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）。