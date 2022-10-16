  • 29°C
香港時間 : 20221016日 (週日) 13:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【單車徑】荃灣至掃管笏設臨海單車橋及隧道　深井建新海濱長廊

社會 13:11 2022/10/16

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

(發展局局長網誌提供)

發展局局長甯漢豪今日(16日)在網誌透露，整個網絡全長約82公里，其中長約60公里、由屯門至馬鞍山的主幹線已經貫通，至於長約22公里的荃灣至屯門單車徑主幹線，由於部分路段環境受限及複雜，將會以臨海單車橋及隧道等方式建造，以減少工程對青山公路的影響，並讓遊人可享臨海景色。

約22公里的荃灣至屯門單車徑主幹線，長約3公里、由屯門至掃管笏段的單車徑，明年獲立法會撥款後，將按計劃優先推展。餘下有待推展的部分，即長約17公里的荃灣灣景花園至掃管笏段，亦最具挑戰，土拓署工程師張旭表示，該路段環境複雜，工程難度較高，如沿途青山公路兩旁的可用空間有限，又有陡峭的斜坡，因此部分單車徑會以臨海單車橋、隧道或護土牆方式建造。

她又稱，有關方案可減少工程對青山公路的影響，但提供了契機在沿路加設行人路和休息處，讓行人及騎單車人士均可享受沿途優美的海岸風景。單車徑沿途亦有特色景點，如屬三級歷史建築的白樓。此外，土拓署亦希望透過在深井建造的單車徑提升周邊社區的環境，故提出了深井新海濱長廊的構思，以填海方式擴闊該區的活動空間，既可貫通單車徑，亦能提供其他消閒、康樂或社區設施。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【意外受傷】超市有貨物壓倒顧客　百佳：深感抱歉將檢討運貨流程
今日 10:04
【意外受傷】超市有貨物壓倒顧客　百佳：深感抱歉將檢討運貨流程
【求職陷阱】4人墮刷單員搵工陷阱　共失逾40萬元
今日 10:32
【求職陷阱】4人墮刷單員搵工陷阱　共失逾40萬元
【秋颱納沙】熱帶氣旋納沙明日升呢颱風　天文台今晚考慮發出一號戒備信號
今日 13:17
【秋颱納沙】熱帶氣旋納沙明日升呢颱風　天文台今晚考慮發出一號戒備信號
【財政問題】高銀集團餐飲結業遣散　50員工疑遭欠薪
今日 11:16
【財政問題】高銀集團餐飲結業遣散　50員工疑遭欠薪
【復常之路】上月機場客運量52.5萬人次升一倍三　機管局：與業界為航空交通復蘇作好準備
今日 11:34
【復常之路】上月機場客運量52.5萬人次升一倍三　機管局：與業界為航空交通復蘇作好準備
【重建發展】市建局盛德街項目試行預先批地順利　考慮應用九龍城深水埗以至油旺區重建項目
今日 11:59
【重建發展】市建局盛德街項目試行預先批地順利　考慮應用九龍城深水埗以至油旺區重建項目
【放寬防疫】有兒童因未打針被拒參與校園活動　議員倡容許用快測或核酸代替接種要求
今日 13:00
【放寬防疫】有兒童因未打針被拒參與校園活動　議員倡容許用快測或核酸代替接種要求
【澳門天氣】氣象局：熱帶氣旋「納沙」下午將闖澳門800公里範圍　屆時將發出一號風球
今日 12:51
【澳門天氣】氣象局：熱帶氣旋「納沙」下午將闖澳門800公里範圍　屆時將發出一號風球

你可能感興趣

【意外受傷】超市有貨物壓倒顧客　百佳：深感抱歉將檢討運貨流程
今日 10:04
【意外受傷】超市有貨物壓倒顧客　百佳：深感抱歉將檢討運貨流程
【求職陷阱】4人墮刷單員搵工陷阱　共失逾40萬元
今日 10:32
【求職陷阱】4人墮刷單員搵工陷阱　共失逾40萬元
【秋颱納沙】熱帶氣旋納沙明日升呢颱風　天文台今晚考慮發出一號戒備信號
今日 13:17
【秋颱納沙】熱帶氣旋納沙明日升呢颱風　天文台今晚考慮發出一號戒備信號
發展局 單車 荃灣 屯門 馬鞍山 建造 填海

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】
15:11 2022/10/15
【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】
【霸氣新娘】前女友踩場稱懷孕要55萬分手費　新娘一句話霸氣護夫趕走情敵
13:16 2022/10/15
【霸氣新娘】前女友踩場稱懷孕要55萬分手費　新娘一句話霸氣護夫趕走情敵
【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】
16:26 2022/10/15
【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】