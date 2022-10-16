【單車徑】荃灣至掃管笏設臨海單車橋及隧道　深井建新海濱長廊

▲ (發展局局長網誌提供)

發展局局長甯漢豪今日(16日)在網誌透露，整個網絡全長約82公里，其中長約60公里、由屯門至馬鞍山的主幹線已經貫通，至於長約22公里的荃灣至屯門單車徑主幹線，由於部分路段環境受限及複雜，將會以臨海單車橋及隧道等方式建造，以減少工程對青山公路的影響，並讓遊人可享臨海景色。

約22公里的荃灣至屯門單車徑主幹線，長約3公里、由屯門至掃管笏段的單車徑，明年獲立法會撥款後，將按計劃優先推展。餘下有待推展的部分，即長約17公里的荃灣灣景花園至掃管笏段，亦最具挑戰，土拓署工程師張旭表示，該路段環境複雜，工程難度較高，如沿途青山公路兩旁的可用空間有限，又有陡峭的斜坡，因此部分單車徑會以臨海單車橋、隧道或護土牆方式建造。

她又稱，有關方案可減少工程對青山公路的影響，但提供了契機在沿路加設行人路和休息處，讓行人及騎單車人士均可享受沿途優美的海岸風景。單車徑沿途亦有特色景點，如屬三級歷史建築的白樓。此外，土拓署亦希望透過在深井建造的單車徑提升周邊社區的環境，故提出了深井新海濱長廊的構思，以填海方式擴闊該區的活動空間，既可貫通單車徑，亦能提供其他消閒、康樂或社區設施。

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責任編輯：余思嵐

