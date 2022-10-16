【開心無敵獎門人】林敏驄遭懲罰狂吞辣壽桃　馮盈盈啜波萌樣超搶

▲ 林敏驄現身《開心無敵獎門人》。

TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》在今晚（10月16日）播出的嘉賓有「下流上車族隊」林敏驄、江美儀、羅毓儀（Yuki）、郭柏妍、黃嘉雯（Carmaney）及鄧智堅，及「後生仔傾吓偈隊」陸浩明（六號）、馮盈盈、黃婧靈（波波）、杜穎珊、林正峰及徐文浩。

數到歷年《獎門人》經典場面，怎少得「常客」林敏驄玩「馬拉松」。這集「開心無敵馬拉松」經典再現，阿驄發揮一貫無厘頭本色，除答題節奏「慢三拍」，接題答案更平均長達20至50字。眼見阿驄又跩又得戚，獎門人隨即著他再講一次，究竟阿驄能否像當年般將答案倒背如流？

及後阿驄再於「開心無敵彈遮遮」環節，演繹水蛇膥（音：春）咁長經典句子「蘇格蘭場非工業用國際線路…」，即時開心回憶返晒嚟。

▲ 美儀姐表示「頂唔順」阿驄。

阿驄不跟遊戲規則

全程不是搞搞震、就是狀況外的阿驄，扯完獎門人假髮又亂按空氣喇叭嚇人，在「開心無敵我最勁」中更亂搬龍門，話說由於阿驄要與波波對戰，獎門人為免頭痕事前千叮萬囑阿驄「唔好周圍望」；對戰期間，阿驄除唔跟遊戲規則亂咁嗌，連輸兩鋪的他又賴皮示意遊戲其實尚未正式開始，搞到獎門人都冇晒符。

雖然出盡「賴皮」招數，但阿驄最終仍難逃食「辣辣壽桃包」命運，更遭勒令連吞3件，其間阿驄欲將咬剩的麻辣壽桃包硬塞給江美儀，美儀姐除了成功避過一劫，更不忘「語帶雙關」反擊阿驄：「其實我平時真係好少頂你啲嘢，我頂你唔順架咋。」

▲ 盈盈玩得十分投入。

盈盈投入玩遊戲

至於「開心無敵啜乒乓」則繼續有新紮小花落力參與，有「吸力最強」波波、嘴嘟嘟Carmaney、斯文代表郭柏妍及伸脷童顏Yuki。

至於盈盈則為吸波不惜放下港姐冠軍包袱，Standby時已紮行馬表情多多，之後正式埋位又落力撐大雙眼、鼻窿及嘴巴，狀甚可愛及搞笑！之後「開心無敵拍蛋蛋」，馮盈盈仲玩到戙腳上枱，相當豪邁。

