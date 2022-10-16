【新冠肺炎】研究發現女性及長者患長新冠風險較高　陳家亮指設專科診所或客觀分析診斷

▲ 中大醫學院院長陳家亮。(資料圖片)

香港中文大學在7月展開為期3個月的「長新冠」研究，目標招募1萬名新冠康復者作網上問卷調查，至今已有接近7000參與。中大醫學院院長陳家亮今日（16日）表示，7成受訪新冠康復者有持續長新冠情況，而接種疫苗的人長新冠問題較少。

陳家亮接受電視一個節目訪問時指，在網上訪問上接近7千名市民，這些市民都是新冠康復者，年齡由1歲至102歲，希望達到1萬名參加者，希望在年底可以公布全數。初步發現有7成人士在訪問期間持續有長新冠症狀，如果部分已經康復而曾出現長新冠症狀達9成人，這是不容忽視的問題。

他續指在常見問題是認知問題，包括記憶力變差、不能集中精神佔了4成人士。另外有3至4成人士出現情緒問題，包括失眠、抑鬱，經常咳嗽氣促、腸胃及脫髮等，每種佔兩至三成，最特別之處有4成人士出現多器官影響。3成人曾接種2針或3針的疫苗，他們所出現症狀較短暫和輕微，剩下7成人士症狀則持續問題。

他亦稱，研究亦發現女性比男性這風險較高，年紀稍大如65歲以上人士風險亦高，整體女士及長者患上長新冠風險在認知、情緒方面受影響分別是更高。研究發現患長新冠的人腸內細菌有特別表達分析，有理由相信透過分析這些細菌，可以診斷長新冠，及透過改善細菌失衡，令長新冠問題得以舒緩。

被問到如何治療長新冠問題。他表示，醫療界認同這班人有長新冠存在，可能政府需要設立專科診所，而對於難分辨個案要用客觀分析方法，如中大醫學院透過糞便分析，診斷是否有長新冠問題。

我舉個例子，我見到一名病人是咖啡師，他說我說患長新冠之後，他無分辨到咖啡的酸味及苦味，他見了兩位醫生，第一位醫生說好，咖啡這麼苦，第二位醫生則叫多吃兩粒糖

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記者：余思嵐