【強制檢測】政府突撃檢測大角咀浪澄灣8座　發現6人未強檢每人罰1萬

▲ 浪澄灣。（資料圖片）

政府今早（16日）在早前被納入強制檢測公告的大角咀浪澄灣8座進行執法行動，行動中共檢查約216名受檢人士，發現6人未有遵從強制檢測公告，當局向他們發出強制檢測令，以及1萬元定額罰款通知書，累計罰款達6萬元。

公務員事務局今早聯同旺角警區和衞生署在大角咀浪澄灣8座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查約216名受檢人士，發現6人未有遵從強制檢測公告，當局向他們發出強制檢測令，以及1萬元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元，並會向他們發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：江麗盈