【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰

▲ 這種孽緣要早日斬斷。

女友出軌搞大咗個肚，腹中塊肉不是自己的，卻遭對方父母逼婚？一名台灣男子在網上討論區「Dcard」中發帖，與女友拍拖5年從未有越軌行為，日前整理抽屜時，卻意外發現一張婦產科收據，驚揭對方懷孕兩個月，事主當下十分錯愕，無法原諒女友，沒料女友父母竟不問原由就逼婚，令他更為崩潰。

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一名台灣男子在網上討論區「Dcard」中發帖，他表示，近日發現女友懷孕2個月，因為女友一直排斥婚前性行為，拍拖5年都沒有做過越過線的事，加上他2個月前剛好去「教召」（後備軍人訓練，為期14天），因此認為孩子不是他的。

事後，女友一直打電話給她試圖挽回他，而女方的父母更認為他搞出人命卻不想負責：「不管我怎麼解釋永遠都是我的錯，甚至要我娶她」。這件事連男方父母都知道，但力撐自己兒子不是這種人，也為兒子出頭。

最終事主與女友分手，並找對方出來說清楚，對方喊得一把鼻涕一把眼淚，要求他原諒，直認自己做錯了，不過感動不了事主：

我完全沒有任何的想法，像是看著陌生人一樣一切都是她自找的。

男網友都因為傷心過度，請了幾天假，但經過兩人去過的地方總是會觸景生情，還是很傷心，在假期最後一天仍未整理好情緒，不欲回去面對職場瑣事。

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責任編輯︰王明芳