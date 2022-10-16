  • 29°C
香港時間 : 20221016日 (週日) 15:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中共二十大】李家超：習近平報告是推進香港發展定海神針　首份施政報告提出更多改善民生措施

社會 15:00 2022/10/16

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

(李家超 John KC Lee FB)

中國共產黨第二十次全國代表大會今日（16日）開幕。特首李家超表示，報告對「一國兩制」實踐作出了精闢論述，是推進香港發展的定海神針，早前亦對香港提出「四個必須」和「四點希望」，這將成為新一屆香港特區政府施政的大方向、大藍圖。亦會在周三（19日）公布上任後首份《施政報告》中，提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等。

李家超在社交平台指，中共總書記、國家主席習近平在報告全面總結了過去5年國家事業取得的成就及新時代十年的偉大變革，當中多次提及「一國兩制」和港澳工作，具有深遠影響和里程碑意義，亦充分表明中央對「一國兩制」事業及港澳工作的高度重視，令人鼓舞。

他續稱，今天的香港站在新的歷史起點上，亦是聚焦發展、開新篇的關鍵時期。報告對一國兩制實踐作出了精闢論述，是推進香港發展的定海神針，想起總書記在七一重要講話中，對香港提出四個必須和四點希望，這將成為新一屆香港特區政府施政的大方向、大藍圖。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

中國共產黨 一國兩制 習近平 香港 施政報告 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】
15:11 2022/10/15
【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】
【霸氣新娘】前女友踩場稱懷孕要55萬分手費　新娘一句話霸氣護夫趕走情敵
13:16 2022/10/15
【霸氣新娘】前女友踩場稱懷孕要55萬分手費　新娘一句話霸氣護夫趕走情敵
【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】
16:26 2022/10/15
【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】