【中共二十大】李家超：習近平報告是推進香港發展定海神針　首份施政報告提出更多改善民生措施

▲ (李家超 John KC Lee FB)

中國共產黨第二十次全國代表大會今日（16日）開幕。特首李家超表示，報告對「一國兩制」實踐作出了精闢論述，是推進香港發展的定海神針，早前亦對香港提出「四個必須」和「四點希望」，這將成為新一屆香港特區政府施政的大方向、大藍圖。亦會在周三（19日）公布上任後首份《施政報告》中，提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等。

李家超在社交平台指，中共總書記、國家主席習近平在報告全面總結了過去5年國家事業取得的成就及新時代十年的偉大變革，當中多次提及「一國兩制」和港澳工作，具有深遠影響和里程碑意義，亦充分表明中央對「一國兩制」事業及港澳工作的高度重視，令人鼓舞。

他續稱，今天的香港站在新的歷史起點上，亦是聚焦發展、開新篇的關鍵時期。報告對一國兩制實踐作出了精闢論述，是推進香港發展的定海神針，想起總書記在七一重要講話中，對香港提出四個必須和四點希望，這將成為新一屆香港特區政府施政的大方向、大藍圖。

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責任編輯：余思嵐